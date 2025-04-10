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Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества

Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества - 10.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества

Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T04:49+0300

2025-04-10T04:49+0300

2025-04-10T04:49+0300

энергетика

нефть

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буэнос-айрес

аргентина

рф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий Кондратенко. "У нас очень хорошие перспективы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Основные из них — это возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность, я имею в виду добычу редкоземельных элементов. Литий является очень интересным для российских компаний", - сказал он. В среду в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового совета России и Аргентины. По словам торгпреда, хорошие возможности для взаимодействия есть и в сфере сельскохозяйственного машиностроения. "Перспективы есть, но все зависит от готовности наших компаний. Несмотря на некоторые трудности с транспортировкой и логистическими цепочками, бизнес ищет пути", - отметил торгпред. Кондратенко добавил, что есть интерес к работе с Россией у аргентинских предпринимателей из различных провинций, таких как Санта-Фе, Чубут, Неукен, Рио-Негро, Сальта, Мендоса и Огненная Земля.

буэнос-айрес

аргентина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, буэнос-айрес, аргентина, рф