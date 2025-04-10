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Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества
Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества
Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T04:49+0300
2025-04-10T04:49+0300
2025-04-10T04:49+0300
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буэнос-айрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий Кондратенко.
"У нас очень хорошие перспективы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Основные из них — это возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность, я имею в виду добычу редкоземельных элементов. Литий является очень интересным для российских компаний", - сказал он.
В среду в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового совета России и Аргентины.
По словам торгпреда, хорошие возможности для взаимодействия есть и в сфере сельскохозяйственного машиностроения.
"Перспективы есть, но все зависит от готовности наших компаний. Несмотря на некоторые трудности с транспортировкой и логистическими цепочками, бизнес ищет пути", - отметил торгпред.
Кондратенко добавил, что есть интерес к работе с Россией у аргентинских предпринимателей из различных провинций, таких как Санта-Фе, Чубут, Неукен, Рио-Негро, Сальта, Мендоса и Огненная Земля.
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нефть, россия, буэнос-айрес, аргентина, рф
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА, РФ
Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества
Торгпред Кондратенко: Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для сотрудничества
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий Кондратенко.
"У нас очень хорошие перспективы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Основные из них — это возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность, я имею в виду добычу редкоземельных элементов. Литий является очень интересным для российских компаний", - сказал он.
В среду в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового совета России и Аргентины.
По словам торгпреда, хорошие возможности для взаимодействия есть и в сфере сельскохозяйственного машиностроения.
"Перспективы есть, но все зависит от готовности наших компаний. Несмотря на некоторые трудности с транспортировкой и логистическими цепочками, бизнес ищет пути", - отметил торгпред.
Кондратенко добавил, что есть интерес к работе с Россией у аргентинских предпринимателей из различных провинций, таких как Санта-Фе, Чубут, Неукен, Рио-Негро, Сальта, Мендоса и Огненная Земля.