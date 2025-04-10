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"Козырная карта России". Кедми раскрыл, как Россия добьет украинский фронт
"Козырная карта России". Кедми раскрыл, как Россия добьет украинский фронт - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Козырная карта России". Кедми раскрыл, как Россия добьет украинский фронт
Если российско-американские переговоры по украинскому вопросу сорвутся или не будут отвечать интересам РФ, то Вооруженные силы России начнут масштабное... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:39+0300
2025-04-10T22:39+0300
2025-04-10T22:40+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс рф
наступление
экспертное мнение
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Если российско-американские переговоры по украинскому вопросу сорвутся или не будут отвечать интересам РФ, то Вооруженные силы России начнут масштабное наступление. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую спецслужбу "Натив". Его цитирует издание "Военное дело".Он считает, что у России есть как минимум два козыря в переговорах с Соединенными Штатами. И первый из них - сама возможность большого наступления. Кедми напомнил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что если РФ начнет наступление, значит, она не заинтересована в прекращении огня. "И это один из козырей России, - подчеркнул Кедми. - Все говорят: "Хорошо, пока есть надежда на то, что будет мирное соглашение по Украине, мы не начинаем большого наступления. Давайте, вы хотите начать переговоры? Хорошо, начинаем. Но удовлетворяющие нашим интересам".Вместе с тем он подчеркнул, что в случае провала переговоров, у России вообще исчезнут причины не начинать наступление. "И это основная козырная карта России", - утвердил политолог.При этом Украина, по его мнению, вообще не имеет никаких шансов сдержать российское наступление. Он напомнил слова командующего войсками НАТО, что ВСУ не смогут провести удачное наступление. "Я хочу ему добавить — нет шансов, что Украина даже сможет провести удачное отступление, - отметил эксперт, после чего добавил: - ...И вот это то, о чем говорил президент России, что продолжение военных действий может привести к тому, что украинское государство перестанет существовать".
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конфликт на украине, вс рф, наступление, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, наступление, экспертное мнение
"Козырная карта России". Кедми раскрыл, как Россия добьет украинский фронт
Израильский эксперт Кедми: провал переговоров приведет к исчезновению Украины
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Если российско-американские переговоры по украинскому вопросу сорвутся или не будут отвечать интересам РФ, то Вооруженные силы России начнут масштабное наступление. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую спецслужбу "Натив". Его цитирует издание "Военное дело"
.
Он считает, что у России есть как минимум два козыря в переговорах с Соединенными Штатами. И первый из них - сама возможность большого наступления. Кедми напомнил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что если РФ начнет наступление, значит, она не заинтересована в прекращении огня.
"И это один из козырей России, - подчеркнул Кедми. - Все говорят: "Хорошо, пока есть надежда на то, что будет мирное соглашение по Украине, мы не начинаем большого наступления. Давайте, вы хотите начать переговоры? Хорошо, начинаем. Но удовлетворяющие нашим интересам".
Вместе с тем он подчеркнул, что в случае провала переговоров, у России вообще исчезнут причины не начинать наступление.
"Война с Россией". В Европе оценили готовность к противостоянию с ВС РФ
"И это основная козырная карта России", - утвердил политолог.
При этом Украина, по его мнению, вообще не имеет никаких шансов сдержать российское наступление. Он напомнил слова командующего войсками НАТО, что ВСУ не смогут провести удачное наступление.
"Я хочу ему добавить — нет шансов, что Украина даже сможет провести удачное отступление, - отметил эксперт, после чего добавил: - ...И вот это то, о чем говорил президент России, что продолжение военных действий может привести к тому, что украинское государство перестанет существовать".