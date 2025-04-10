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Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:54+0300
2025-04-10T18:54+0300
2025-04-10T18:54+0300
экономика
александр новак
транзит
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом севера страны, сообщили в кабмине. "Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым... В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны", - сказано в сообщении правительства.
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александр новак, транзит, газ, нефть
Экономика, Александр Новак, транзит, Газ, Нефть
Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
Кабмин: Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом севера страны, сообщили в кабмине.
"Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым... В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны", - сказано в сообщении правительства.
Новак призвал обеспечить стимулы для инвестиций в развитие добычи ТРИЗ