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Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку

Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку - 10.04.2025, ПРАЙМ

Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку

Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку на летний период на фоне роста цен на отели, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T05:50+0300

2025-04-10T05:50+0300

2025-04-10T05:50+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские туроператоры свернули чартерную программу на Шри-Ланку на летний период на фоне роста цен на отели, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. В начале апреля АТОР сообщала, что туроператоры сняли полетную программу на Шри-Ланку на рейсах Red Wings в связи с невысоким спросом. Начиная с конца апреля чартеров у туроператоров на Шри-Ланку не будет, как минимум, до октября. Уточнялось, что высвободившиеся борты авиакомпании, скорее всего, туроператоры будут использовать на растущем египетском направлении. "Ланкийские отели решили, что нашли золотую жилу и могут продавать свой сервис по цене Таиланда в аналогичных по звездности объектах. Подчеркну, по звездности, но не по качеству. Качество ланкийских отелей значительно уступает конкурентам, тому же Вьетнаму, Таиланду, безусловно, Мальдивам. Цены они в последнее время подняли сильно и на этом проиграли", - сказал Кобищанов. Он пояснил, что Шри-Ланка "выстрелила" в момент, когда соотношение цена-качество отдыха там было беспроигрышным. "Но как только отельеры увидели, что к ним пошли российские потоки, они начали поднимать цены. Россияне стали во многом неким "спасательным кругом" после политических волнений. Но, как известно, жадность – путь к бедности. И сейчас на фоне подъема цен российские туроператоры просто сворачивают туда программы", - указал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, шри-ланка, таиланд, москва, атор, red wings