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СМИ назвали страны, изъявившие желание отправить войска на Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СМИ назвали страны, изъявившие желание отправить войска на Украину
СМИ назвали страны, изъявившие желание отправить войска на Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали страны, изъявившие желание отправить войска на Украину
Примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину, передает... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:13+0300
2025-04-10T19:13+0300
спецоперация на украине
европа
войска
украина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. "Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска", - говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в "коалицию" входят примерно 30 стран. Как отмечает агентство, серьезной проблемой для стран Европы при обдумывании плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования. Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
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европа, войска, украина
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, войска, УКРАИНА
19:13 10.04.2025
 
СМИ назвали страны, изъявившие желание отправить войска на Украину

AFP: 6 стран из "коалиции желающих" заявили о готовности отправить ВС на Украину

© AFP / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
"Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска", - говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в "коалицию" входят примерно 30 стран.
Как отмечает агентство, серьезной проблемой для стран Европы при обдумывании плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине
2 апреля, 15:34
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАвойскаУКРАИНА
 
 
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