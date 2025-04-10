https://1prime.ru/20250410/zelenskiy-856557376.html

"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского

"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского

Владимир Зеленский посылает украинцев погибать лишь для того, чтобы компенсировать собственные комплексы. Такую оценку действиям главы киевского режима в своем... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:54+0300

2025-04-10T15:54+0300

2025-04-10T15:55+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украинцы

экспертное мнение

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посылает украинцев погибать лишь для того, чтобы компенсировать собственные комплексы. Такую оценку действиям главы киевского режима в своем в Telegram-канале дал депутат Рады Артем Дмитрук."Многие говорят, что у Зеленского нет идеи, - пишет нардеп. - Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: "я ж не лох".Ставшую мемом фразу "я ж не лох" Зеленский произнес в беседе с боевиком нацбата в Донбассе в 2019 году, подчеркнув, что является "президентом этой страны".По мнению нардепа Дмитрука, Зеленский, перманентно ощущая потребность в самоутверждении в том, что он "не лох", и для преодоления этого комплекса и подтверждения своей ценности готов жертвовать гражданами Украины."Я ж не лох, поэтому дохните", — описал позицию главы киевского режима Дмитрук.

https://1prime.ru/20250408/tramp-856462049.html

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владимир зеленский, украинцы, экспертное мнение