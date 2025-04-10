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"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского
"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского
Владимир Зеленский посылает украинцев погибать лишь для того, чтобы компенсировать собственные комплексы. Такую оценку действиям главы киевского режима в своем... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:54+0300
2025-04-10T15:55+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украинцы
экспертное мнение
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посылает украинцев погибать лишь для того, чтобы компенсировать собственные комплексы. Такую оценку действиям главы киевского режима в своем в Telegram-канале дал депутат Рады Артем Дмитрук."Многие говорят, что у Зеленского нет идеи, - пишет нардеп. - Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: "я ж не лох".Ставшую мемом фразу "я ж не лох" Зеленский произнес в беседе с боевиком нацбата в Донбассе в 2019 году, подчеркнув, что является "президентом этой страны".По мнению нардепа Дмитрука, Зеленский, перманентно ощущая потребность в самоутверждении в том, что он "не лох", и для преодоления этого комплекса и подтверждения своей ценности готов жертвовать гражданами Украины."Я ж не лох, поэтому дохните", — описал позицию главы киевского режима Дмитрук.
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владимир зеленский, украинцы, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, украинцы, экспертное мнение
15:54 10.04.2025 (обновлено: 15:55 10.04.2025)
 
"Поэтому дохните". На Украине раскрыли секрет Зеленского

Нардеп Дмитрук: Зеленский уничтожает украинцев для компенсации своих комплексов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посылает украинцев погибать лишь для того, чтобы компенсировать собственные комплексы. Такую оценку действиям главы киевского режима в своем в Telegram-канале дал депутат Рады Артем Дмитрук.
"Многие говорят, что у Зеленского нет идеи, - пишет нардеп. - Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: "я ж не лох".
Ставшую мемом фразу "я ж не лох" Зеленский произнес в беседе с боевиком нацбата в Донбассе в 2019 году, подчеркнув, что является "президентом этой страны".
По мнению нардепа Дмитрука, Зеленский, перманентно ощущая потребность в самоутверждении в том, что он "не лох", и для преодоления этого комплекса и подтверждения своей ценности готов жертвовать гражданами Украины.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 09:04
"Я ж не лох, поэтому дохните", — описал позицию главы киевского режима Дмитрук.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийукраинцыэкспертное мнение
 
 
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