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Путин предсказал закрытие "всех вопросов" по жилищному строительству
Путин предсказал закрытие "всех вопросов" по жилищному строительству - 10.04.2025, ПРАЙМ
Путин предсказал закрытие "всех вопросов" по жилищному строительству
Есть основания полагать, что РФ сможет закрыть все вопросы, связанные с жилищным строительством, все для этого есть, сообщил президент России Владимир Путин. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:20+0300
2025-04-10T14:20+0300
2025-04-10T14:21+0300
экономика
владимир путин
жилищное строительство
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что РФ сможет закрыть все вопросы, связанные с жилищным строительством, все для этого есть, сообщил президент России Владимир Путин.На встрече с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко Путин отметил, что вопросы жилья - одни из ключевых и самых чувствительных, от решения которых зависит благосостояние и социальное самочувствие россиян."Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая", - сказал президент.Вместе с тем он назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных и ключевых в жизни каждой семьи."Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России", - сказал Путин в ходе встречи.
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владимир путин, жилищное строительство
Экономика, Владимир Путин, жилищное строительство
Путин предсказал закрытие "всех вопросов" по жилищному строительству
Путин: у России все есть, чтобы закрыть все вопросы по жилищному строительству
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что РФ сможет закрыть все вопросы, связанные с жилищным строительством, все для этого есть, сообщил президент России Владимир Путин.
На встрече с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко Путин отметил, что вопросы жилья - одни из ключевых и самых чувствительных, от решения которых зависит благосостояние и социальное самочувствие россиян.
"Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая", - сказал президент.
Вместе с тем он назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных и ключевых в жизни каждой семьи.
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"Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России", - сказал Путин в ходе встречи.