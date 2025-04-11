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Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь
Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь - 11.04.2025, ПРАЙМ
Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь
Некоторые отели Анапы, в том числе работающие по системе питания "все включено", стали предлагать скидки по заездам на июнь в размере до 37%, сообщили в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:04+0300
2025-04-11T12:04+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Некоторые отели Анапы, в том числе работающие по системе питания "все включено", стали предлагать скидки по заездам на июнь в размере до 37%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В популярных отелях "все включено" в Анапе замечены скидки на июнь до 37%... Есть важное уточнение: цены опускают не все гостиницы и многое зависит от района. Но ряд объектов, в том числе с системой питания "все включено", подешевели на июнь на 14-37%", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть отелей Анапы по-прежнему не склонны снижать стоимость отдыха. В основном это пятизвездочные объекты с бассейнами или трехзвездочные, в том числе санатории, которые не делают акцент на пляжном отдыхе. Многое зависит от района Анапы: так, не замечены скидки в большинстве популярных объектов Сукко - курортном районе с галечными пляжами рядом с мысом Большой Утриш, уточнили в АТОР. В то же время сравнительно мало объектов со скидками, например, в Витязево - многие популярные трехзвездочные и четырехзвездочные объекты там держат цены на прежнем уровне. Снижение цен в большей степени проявляется у отелей в центральной части Анапы, на Пионерском проспекте и в Джемете, в том числе у популярных трехзвездочных и четырехзвездочных объектов с системой питания "все включено", отметили в ассоциации. В целом на десятидневном июньском отдыхе в Анапе в ряде качественных отелей "все включено" семья с ребенком при бронировании тура в начале апреля сможет сэкономить 20-40 тысяч рублей, на недельном - 15-25 тысяч рублей, добавляется в сообщении.
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туризм, бизнес, анапа, москва, атор
Туризм, Бизнес, АНАПА, МОСКВА, АТОР
12:04 11.04.2025
 
Некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь

АТОР: некоторые отели Анапы стали предлагать скидки на июнь до 37%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Отдых в Анапе
 Отдых в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Некоторые отели Анапы, в том числе работающие по системе питания "все включено", стали предлагать скидки по заездам на июнь в размере до 37%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В популярных отелях "все включено" в Анапе замечены скидки на июнь до 37%... Есть важное уточнение: цены опускают не все гостиницы и многое зависит от района. Но ряд объектов, в том числе с системой питания "все включено", подешевели на июнь на 14-37%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть отелей Анапы по-прежнему не склонны снижать стоимость отдыха. В основном это пятизвездочные объекты с бассейнами или трехзвездочные, в том числе санатории, которые не делают акцент на пляжном отдыхе.
Многое зависит от района Анапы: так, не замечены скидки в большинстве популярных объектов Сукко - курортном районе с галечными пляжами рядом с мысом Большой Утриш, уточнили в АТОР. В то же время сравнительно мало объектов со скидками, например, в Витязево - многие популярные трехзвездочные и четырехзвездочные объекты там держат цены на прежнем уровне.
Снижение цен в большей степени проявляется у отелей в центральной части Анапы, на Пионерском проспекте и в Джемете, в том числе у популярных трехзвездочных и четырехзвездочных объектов с системой питания "все включено", отметили в ассоциации.
В целом на десятидневном июньском отдыхе в Анапе в ряде качественных отелей "все включено" семья с ребенком при бронировании тура в начале апреля сможет сэкономить 20-40 тысяч рублей, на недельном - 15-25 тысяч рублей, добавляется в сообщении.
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