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Китай нарастил экспорт автомобилей

Китай нарастил экспорт автомобилей - 11.04.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил экспорт автомобилей

КНР в марте 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 1% в годовом выражении, до 507 тысяч штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:06+0300

2025-04-11T10:06+0300

2025-04-11T10:06+0300

китай

авто

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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. КНР в марте 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 1% в годовом выражении, до 507 тысяч штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. "В марте экспорт автомобилей достиг 507 тысяч единиц, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что из общего количества Китай экспортировал 349 тысяч автомобилей на традиционном топливе (снижение показателя год к году составило 7,5%), и 158 тысяч автомобилей на новых источниках энергии (рост на 26,8%). При этом сообщается, что в марте китайские автопроизводители увеличили производство на 11,9% в годовом выражении, до 3,006 миллиона автомобилей, а продажи – на 8,2%, до 2,915 миллиона авто. Рост показателей в месячном выражении составил 42,9% и 37% соответственно.

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китай

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китай, авто