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Китай нарастил экспорт автомобилей - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Китай нарастил экспорт автомобилей
Китай нарастил экспорт автомобилей - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт автомобилей
КНР в марте 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 1% в годовом выражении, до 507 тысяч штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:06+0300
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китай
авто
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. КНР в марте 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 1% в годовом выражении, до 507 тысяч штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. "В марте экспорт автомобилей достиг 507 тысяч единиц, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что из общего количества Китай экспортировал 349 тысяч автомобилей на традиционном топливе (снижение показателя год к году составило 7,5%), и 158 тысяч автомобилей на новых источниках энергии (рост на 26,8%). При этом сообщается, что в марте китайские автопроизводители увеличили производство на 11,9% в годовом выражении, до 3,006 миллиона автомобилей, а продажи – на 8,2%, до 2,915 миллиона авто. Рост показателей в месячном выражении составил 42,9% и 37% соответственно.
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китай, авто
КИТАЙ, Авто
10:06 11.04.2025
 
Китай нарастил экспорт автомобилей

Китай в марте нарастил экспорт автомобилей до 507 тысяч единиц

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. КНР в марте 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 1% в годовом выражении, до 507 тысяч штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.
"В марте экспорт автомобилей достиг 507 тысяч единиц, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ассоциации.
Отмечается, что из общего количества Китай экспортировал 349 тысяч автомобилей на традиционном топливе (снижение показателя год к году составило 7,5%), и 158 тысяч автомобилей на новых источниках энергии (рост на 26,8%).
При этом сообщается, что в марте китайские автопроизводители увеличили производство на 11,9% в годовом выражении, до 3,006 миллиона автомобилей, а продажи – на 8,2%, до 2,915 миллиона авто. Рост показателей в месячном выражении составил 42,9% и 37% соответственно.
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