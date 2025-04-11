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Россияне стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками
Россияне стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками - 11.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые кроссоверы и внедорожники, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:00+0300
2025-04-11T14:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые кроссоверы и внедорожники, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в первом квартале 2025 года количество объявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 48,5%, а интерес – на 21,9%. Средняя цена нового SUV практически не изменилась и составила 3 169 900 рублей.По данным Авито Авто, чаще всего пользователи платформы интересовались кроссоверами и внедорожниками марки HAVAL: их доля составила 16,6%. Также в пятерку наиболее востребованных вошли бренды Chery (13,2%), Geely (7,2%), LADA (6,8%) и Jetour (5,5%).Самой популярной моделью в первом квартале этого года стал HAVAL Jolion (6,2%). Кроме него в топ-5 попали Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%), "Москвич 3" (4%), LADA Niva Legend (3,7%) и Chery Tiggo 4 Pro (3,7%).Наиболее заметно по сравнению с I кварталом 2024 года увеличился интерес к марке Jetour (на 80%), а среди моделей – к Chery Tiggo 7 Pro Max (на 57,4%).Среди марок по числу объявлений о продаже лидирует Chery с 19,7%. Кроме нее, в топ-5 вошли HAVAL (13,4%), Geely (11%), Changan (6,6%) и OMODA (6%). Наиболее широк на платформе была представлена модель Chery Tiggo 7 Pro Max, на которую пришлось 7,8% от объявлений. Также в пятерке лидеров оказались OMODA C5 (6%), HAVAL Jolion (4,6%), Chery Tiggo 4 Pro (4,1%) и Chery Tiggo 4 (2,7%).Больше всего по сравнению с первым кварталом 2024 года увеличилось предложение о продаже марки JAECOO (в 2,2 раза), а среди моделей – Chery Tiggo 7 Pro Max (на 87,7%)."Наши данные показывают, что спрос на модели сегмента SUV, который занимает около 75% среди всех новых машин на Авито, традиционно высок, однако предложение здесь растет быстрее интереса. Это может быть обусловлено, в том числе, растущим ассортиментом кроссоверов и внедорожников в линейках китайских брендов. Между тем российский потребитель по-прежнему уделяет немало внимания проверенным и популярным моделям из других стран. Чтобы помочь покупателям с выбором новой машины, мы собрали все предложения в каталоге новых авто, где можно узнать детальную информацию о каждой модели, а также найти варианты со скидкам и акциям. Это позволяет не просто подобрать подходящий автомобиль, но и сделать покупку максимально выгодной", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
14:00 11.04.2025
 
Россияне стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками

Авито Авто: выбор кроссоверов и внедорожников на платформе вырос в 1,5 раза

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые кроссоверы и внедорожники, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в первом квартале 2025 года количество объявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 48,5%, а интерес – на 21,9%. Средняя цена нового SUV практически не изменилась и составила 3 169 900 рублей.
По данным Авито Авто, чаще всего пользователи платформы интересовались кроссоверами и внедорожниками марки HAVAL: их доля составила 16,6%. Также в пятерку наиболее востребованных вошли бренды Chery (13,2%), Geely (7,2%), LADA (6,8%) и Jetour (5,5%).
Самой популярной моделью в первом квартале этого года стал HAVAL Jolion (6,2%). Кроме него в топ-5 попали Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%), "Москвич 3" (4%), LADA Niva Legend (3,7%) и Chery Tiggo 4 Pro (3,7%).
Наиболее заметно по сравнению с I кварталом 2024 года увеличился интерес к марке Jetour (на 80%), а среди моделей – к Chery Tiggo 7 Pro Max (на 57,4%).
Среди марок по числу объявлений о продаже лидирует Chery с 19,7%. Кроме нее, в топ-5 вошли HAVAL (13,4%), Geely (11%), Changan (6,6%) и OMODA (6%). Наиболее широк на платформе была представлена модель Chery Tiggo 7 Pro Max, на которую пришлось 7,8% от объявлений. Также в пятерке лидеров оказались OMODA C5 (6%), HAVAL Jolion (4,6%), Chery Tiggo 4 Pro (4,1%) и Chery Tiggo 4 (2,7%).
Больше всего по сравнению с первым кварталом 2024 года увеличилось предложение о продаже марки JAECOO (в 2,2 раза), а среди моделей – Chery Tiggo 7 Pro Max (на 87,7%).
"Наши данные показывают, что спрос на модели сегмента SUV, который занимает около 75% среди всех новых машин на Авито, традиционно высок, однако предложение здесь растет быстрее интереса. Это может быть обусловлено, в том числе, растущим ассортиментом кроссоверов и внедорожников в линейках китайских брендов. Между тем российский потребитель по-прежнему уделяет немало внимания проверенным и популярным моделям из других стран. Чтобы помочь покупателям с выбором новой машины, мы собрали все предложения в каталоге новых авто, где можно узнать детальную информацию о каждой модели, а также найти варианты со скидкам и акциям. Это позволяет не просто подобрать подходящий автомобиль, но и сделать покупку максимально выгодной", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
Топ-10 новых SUV по доле в интересе пользователей Авито Авто, Россия, I кв.

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

HAVAL

Jolion

6,2%

2 549 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

4,2%

3 070 000

"Москвич"

3

4%

1 770 000

LADA

Niva Legend

3,7%

1 140 500

Chery

Tiggo 4 Pro

3,7%

2 100 000

OMODA

C5

3,7%

2 833 900

Jetour

Dashing

3,1%

2 839 900

HAVAL

M6

2,9%

2 299 000

Chery

Tiggo 4

2,6%

2 380 000

LADA

Niva Travel

2,6%

1 507 000

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