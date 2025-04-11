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Фондовые индексы США снижаются в пятницу
Фондовые индексы США снижаются в пятницу - 11.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются в пятницу
Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации корпоративной отчетности и макростатистики по стране, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:38+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации корпоративной отчетности и макростатистики по стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,78% - до 39 285,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,64%, до 16 282,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 239,69 пункта. Трейдеры оценивают финансовые результаты крупнейших американских банков. Так, выручка Wells Fargo по итогам первого квартала снизилась на 3% - до 20,15 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Бумаги банковской группы дешевеют на 4,8%. Инвесторы также обратили внимание на данные по стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле снизился до 50,8 пункта с уровня марта в 57 пунктов. Аналитики прогнозировали его сокращение лишь до 54,5 пункта. В течение недели рынки внимательно следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран. На этом фоне, несмотря на опасения глобальной торговой войны, американские фондовые индексы готовятся завершить неделю в плюсе: с понедельника Dow Jones вырос на 2,6%, Nasdaq Composite - на 4,5%, S&P 500 - на 3,3%.
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Экономика, Рынки, Индексы, Торги, США, МОСКВА, Dow Jones, Wells Fargo, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США снижаются в пятницу
Фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности и макростатистике в пятницу
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются после публикации корпоративной отчетности и макростатистики по стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,78% - до 39 285,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,64%, до 16 282,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 239,69 пункта.
Трейдеры оценивают финансовые результаты крупнейших американских банков. Так, выручка Wells Fargo по итогам первого квартала снизилась на 3% - до 20,15 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Бумаги банковской группы дешевеют на 4,8%.
Инвесторы также обратили внимание на данные по стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле снизился до 50,8 пункта с уровня марта в 57 пунктов. Аналитики прогнозировали его сокращение лишь до 54,5 пункта.
В течение недели рынки внимательно следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран. На этом фоне, несмотря на опасения глобальной торговой войны, американские фондовые индексы готовятся завершить неделю в плюсе: с понедельника Dow Jones вырос на 2,6%, Nasdaq Composite - на 4,5%, S&P 500 - на 3,3%.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут