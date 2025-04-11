Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250411/dollar-856597411.html
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей впервые с конца марта, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:44+0300
2025-04-11T14:44+0300
курс доллара к рублю
рынки
торги
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей впервые с конца марта, следует из данных торгов. К 14.28 мск курс доллара падает на 1,24 рубля относительно предыдущего закрытия - до 83,03 рубля, минимума с 28 марта. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250411/funt-856588381.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, москва
Курс доллара к рублю, Рынки, Торги, МОСКВА
14:44 11.04.2025
 
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с конца марта

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей впервые с конца марта, следует из данных торгов.
К 14.28 мск курс доллара падает на 1,24 рубля относительно предыдущего закрытия - до 83,03 рубля, минимума с 28 марта. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Денежные купюры различных стран - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Стоимость фунта и евро к доллару поднимается
12:24
 
Курс доллара к рублюРынкиТоргиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала