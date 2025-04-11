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Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей впервые с конца марта, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:44+0300

2025-04-11T14:44+0300

2025-04-11T14:44+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей впервые с конца марта, следует из данных торгов. К 14.28 мск курс доллара падает на 1,24 рубля относительно предыдущего закрытия - до 83,03 рубля, минимума с 28 марта. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынки, торги, москва