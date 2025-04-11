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Эксперт рассказал о последствиях остановки поставок СПГ из США в Китай
Эксперт рассказал о последствиях остановки поставок СПГ из США в Китай - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях остановки поставок СПГ из США в Китай
Остановка поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай может негативно сказаться на заключении американскими компаниями новых контрактов с другими... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T07:21+0300
2025-04-11T07:21+0300
2025-04-11T07:21+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Остановка поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай может негативно сказаться на заключении американскими компаниями новых контрактов с другими покупателями, сообщил РИА Новости директор центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ, заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Китай не импортировал СПГ из США в течение 60 дней - самый длинный срок со времен последней торговой войны пять лет назад, писало ранее агентство Блумберг. В КНР с марта действует пошлина в 15% на импорт американского СПГ, а недавние ответные меры Пекина довели пошлину до 49%.
"Причиной остановки поставок СПГ из США в Китай стали введенные в два этапа пошлины, которые сделали торговлю непривлекательной. Часть поставок шла по долгосрочным контрактам. В этих случаях покупатели стали перенаправлять объемы на другие рынки, в частности, в Европу", - пояснил собеседник агентства.
"Для США остановка поставок СПГ в Китай сужает рынок и ухудшает переговорные позиции с другими покупателями. Но существенного ухудшения ситуации для американских компаний можно ожидать, если аналогичные барьеры будут создаваться с другими странами. Это окажет воздействие и на текущую торговлю, и на заключение новых контрактов", - сказал он.
При этом Кулагин напомнил, что в ближайшие годы в США запускается много новых мощностей СПГ, и вопрос контрактования достаточно важен.
Комментируя влияние ситуации на мировые цены, эксперт отметил, что любое заметное искажение рынка и ограничения в торговле приводят к повышению стоимости. Также на фоне неожиданно вводимых тарифных барьеров возможно более выраженное ценовое зонирование рынка из-за временного избытка предложения в одних регионах и его снижения в других. В случае же разгона цен для китайского импорта страна будет снижать закупки СПГ и замещать газ углем, как это было три года назад.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
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Энергетика, Газ, Экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперт рассказал о последствиях остановки поставок СПГ из США в Китай
Эксперт Кулагин: остановка поставок СПГ в Китай может негативно сказаться на переговорах
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Остановка поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай может негативно сказаться на заключении американскими компаниями новых контрактов с другими покупателями, сообщил РИА Новости директор центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ, заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Китай не импортировал СПГ из США в течение 60 дней - самый длинный срок со времен последней торговой войны пять лет назад, писало ранее агентство Блумберг. В КНР с марта действует пошлина в 15% на импорт американского СПГ, а недавние ответные меры Пекина довели пошлину до 49%.
"Причиной остановки поставок СПГ из США в Китай стали введенные в два этапа пошлины, которые сделали торговлю непривлекательной. Часть поставок шла по долгосрочным контрактам. В этих случаях покупатели стали перенаправлять объемы на другие рынки, в частности, в Европу", - пояснил собеседник агентства.
"Для США остановка поставок СПГ в Китай сужает рынок и ухудшает переговорные позиции с другими покупателями. Но существенного ухудшения ситуации для американских компаний можно ожидать, если аналогичные барьеры будут создаваться с другими странами. Это окажет воздействие и на текущую торговлю, и на заключение новых контрактов", - сказал он.
При этом Кулагин напомнил, что в ближайшие годы в США запускается много новых мощностей СПГ, и вопрос контрактования достаточно важен.
Комментируя влияние ситуации на мировые цены, эксперт отметил, что любое заметное искажение рынка и ограничения в торговле приводят к повышению стоимости. Также на фоне неожиданно вводимых тарифных барьеров возможно более выраженное ценовое зонирование рынка из-за временного избытка предложения в одних регионах и его снижения в других. В случае же разгона цен для китайского импорта страна будет снижать закупки СПГ и замещать газ углем, как это было три года назад.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.