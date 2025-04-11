https://1prime.ru/20250411/gaz-856612907.html

Колумбия рассматривает возможность долгосрочного импорта газа

Колумбия рассматривает возможность долгосрочного импорта газа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Колумбия рассматривает возможность долгосрочного импорта газа

Министерство энергетики Колумбии рассматривает возможность долгосрочного импорта природного газа для решения проблемы роста цен на топливо, заявил глава... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T21:25+0300

2025-04-11T21:25+0300

2025-04-11T21:25+0300

энергетика

газ

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petrobras

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МЕХИКО, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство энергетики Колумбии рассматривает возможность долгосрочного импорта природного газа для решения проблемы роста цен на топливо, заявил глава ведомства Эдвин Пальма. "Мы работаем вместе с Naturgas (Ассоциация природного газа Колумбии - ред.) и Комиссией по регулированию энергетики и газа, оценивая различные альтернативы и нормативные требования, необходимые для обеспечения долгосрочной коммерциализации импортируемого природного газа", - сказал Пальма, выступая перед участниками конгресса Naturgas 2025, его слова приводит на своем сайте министерство энергетики. По словам министра, Колумбии необходимо пересмотреть текущее положение дел в газовой отрасли, чтобы в выигрыше остались и государство, и бизнес, и потребители, "которые ежедневно сталкиваются с дилеммой: заплатить за газ или купить еду". В течение последних двух десятилетий в Колумбии не было значительных открытий новых газовых месторождений. Существующие месторождения, такие как Chuchupa и Cusiana, истощаются, а разработка новых, например, Orca и Kronos, сталкивается с техническими и экологическими трудностями. Кроме того, правительство приостановило подписание новых контрактов на разведку и добычу углеводородов, что ограничивает возможности увеличения внутреннего производства газа. Из-за дефицита предложения и необходимости импорта более дорогого СПГ, цены на природный газ в Колумбии значительно выросли. Крупнейшие дистрибьюторы, такие как Vanti и Alcanos, объявили в текущем году о повышении тарифов на 36% и более. Импорт СПГ в Колумбию активно начали в конце 2024 года, однако нехватка инфраструктуры для регазификации, ограничивает возможности по приему и переработке импортируемого газа. Ожидается, что ситуация с собственным газоснабжением в Колумбии может улучшиться к 2030 году с началом эксплуатации месторождения Sirius, открытого Ecopetrol и Petrobras.

https://1prime.ru/20250411/gaz-856592803.html

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газ, колумбия, petrobras