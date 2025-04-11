https://1prime.ru/20250411/minoborony-856588732.html

Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики

Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики - 11.04.2025, ПРАЙМ

Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики

Киевский режим за прошедшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:34+0300

2025-04-11T12:34+0300

2025-04-11T12:34+0300

спецоперация на украине

россия

запорожская область

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Киевский режим за прошедшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что атакам ВСУ подверглись объекты энергетики в Брянской, Курской, Запорожской областях и в ЛНР.

https://1prime.ru/20250410/ataka-856550424.html

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россия, запорожская область, всу