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Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики
Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики - 11.04.2025, ПРАЙМ
Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики
Киевский режим за прошедшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:34+0300
2025-04-11T12:34+0300
спецоперация на украине
россия
запорожская область
всу
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Киевский режим за прошедшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что атакам ВСУ подверглись объекты энергетики в Брянской, Курской, Запорожской областях и в ЛНР.
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россия, запорожская область, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ
12:34 11.04.2025
 
Киев за сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки совершили пять атак на объекты российской энергетики

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Киевский режим за прошедшие сутки совершил пять атак на объекты российской энергетики, сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что атакам ВСУ подверглись объекты энергетики в Брянской, Курской, Запорожской областях и в ЛНР.
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