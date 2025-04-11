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Нефть дешевеет на опасениях из-за торговой войны США и Китая
Нефть дешевеет на опасениях из-за торговой войны США и Китая - 11.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на опасениях из-за торговой войны США и Китая
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях вокруг спроса и настроений инвесторов на рынке в случае усиления торговой напряженности между США и | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:21+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях вокруг спроса и настроений инвесторов на рынке в случае усиления торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,25%, до 63,17 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 59,9 доллара. "Мы явно приближаемся к торговой войне, в которой нет победителей, и как результат, уже сейчас нанесенный удар по глобальному экономическому росту может отразиться как на спросе, так и на настроениях на нефтяном рынке", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. Кроме того, в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 апреля их число выросло на 5 - до 489 агрегатов.
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рынки, нефть, торги, сша, китай, москва, дональд трамп
Энергетика, Рынки, Нефть, Торги, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
Нефть дешевеет на опасениях из-за торговой войны США и Китая
Нефть дешевеет на опасениях из-за торговой войны США и Китая
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на опасениях вокруг спроса и настроений инвесторов на рынке в случае усиления торговой напряженности между США и Китаем, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,25%, до 63,17 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 59,9 доллара.
"Мы явно приближаемся к торговой войне, в которой нет победителей, и как результат, уже сейчас нанесенный удар по глобальному экономическому росту может отразиться как на спросе, так и на настроениях на нефтяном рынке", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
Кроме того, в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 апреля их число выросло на 5 - до 489 агрегатов.
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