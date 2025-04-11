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Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу
Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу - 11.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу
Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны после очередного падения днем ранее, с начала недели котировки показывают снижение вторую неделю подряд,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:47+0300
2025-04-11T14:47+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны после очередного падения днем ранее, с начала недели котировки показывают снижение вторую неделю подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 14.28 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03% - до 63,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - росла на 0,02%, до 60,08 доллара. С начала недели стоимость нефти потеряла как минимум 3% после снижения неделей ранее на 10%. Инвесторы оценивали решение ряда участников ОПЕК+ ускорить отход от ряда ограничений на добычу нефти, торговые войны, а также статистику минэнерго США о более сильном росте запасов по сравнению с ожиданиями. Решение "добровольцев" ОПЕК+ на прошлой неделе ускорить наращивание добычи нефти наложилось на опасения по спросу из-за торговых войн, о чем упоминали на неделе аналитики. Котировки находятся примерно на 16% ниже к уровню до объявления "взаимных" пошлин США. Также ранее в пятницу Китай объявил, что с 12 апреля увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. После этого заявления динамика нефтяных котировок ослабла с роста на 1,3% примерно до уровня прошлого закрытия. "90-дневная пауза на "взаимные" пошлины, которую президент Трамп объявил в отношении большинства стран, не уменьшает неопределенности. Существует скептицизм в отношении результатов торговых переговоров, и это будет продолжать сдерживать инвестиции и, следовательно, перспективы роста экономики. Цены на нефть находятся под давлением на фоне продолжающихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research.
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нефть, рынки, сша, москва, китай, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА, КИТАЙ, ОПЕК
14:47 11.04.2025
 
Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу

Мировые цены на нефть стабилизировались после падения днем ранее

© fotolia.com / adrenalinapuraНефть
Нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / adrenalinapura
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны после очередного падения днем ранее, с начала недели котировки показывают снижение вторую неделю подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.28 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03% - до 63,31 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - росла на 0,02%, до 60,08 доллара.
С начала недели стоимость нефти потеряла как минимум 3% после снижения неделей ранее на 10%. Инвесторы оценивали решение ряда участников ОПЕК+ ускорить отход от ряда ограничений на добычу нефти, торговые войны, а также статистику минэнерго США о более сильном росте запасов по сравнению с ожиданиями.
Решение "добровольцев" ОПЕК+ на прошлой неделе ускорить наращивание добычи нефти наложилось на опасения по спросу из-за торговых войн, о чем упоминали на неделе аналитики. Котировки находятся примерно на 16% ниже к уровню до объявления "взаимных" пошлин США.
Также ранее в пятницу Китай объявил, что с 12 апреля увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. После этого заявления динамика нефтяных котировок ослабла с роста на 1,3% примерно до уровня прошлого закрытия.
"90-дневная пауза на "взаимные" пошлины, которую президент Трамп объявил в отношении большинства стран, не уменьшает неопределенности. Существует скептицизм в отношении результатов торговых переговоров, и это будет продолжать сдерживать инвестиции и, следовательно, перспективы роста экономики. Цены на нефть находятся под давлением на фоне продолжающихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики", - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ Research.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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ЭнергетикаНефтьРынкиСШАМОСКВАКИТАЙОПЕК
 
 
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