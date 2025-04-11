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В США заявили о возможности остановить экспорт нефти из Ирана - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В США заявили о возможности остановить экспорт нефти из Ирана
В США заявили о возможности остановить экспорт нефти из Ирана - 11.04.2025, ПРАЙМ
В США заявили о возможности остановить экспорт нефти из Ирана
У США есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана чтобы подтолкнуть страну к сделке по сворачиванию ядерной программы, заявил министр... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:31+0300
2025-04-11T16:31+0300
энергетика
нефть
сша
иран
дональд трамп
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. У США есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана чтобы подтолкнуть страну к сделке по сворачиванию ядерной программы, заявил министр энергетики США Крис Райт. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Ранее в пятницу в МИД Ирана заявили, что есть неплохая вероятность достижения соглашения по иранской ядерной программе. "Это вполне выполнимо. Трамп уже это осуществил во время своего первого президентского срока. Мы можем следить за кораблями, выходящими из Ирана. Мы знаем, куда они направляются. Мы можем остановить экспорт иранской нефти. Я не буду говорить о конкретных способах. Но мы можем на 100% закрутить гайки в отношении Ирана", - сказал Райт агентству Рейтер в ответ на вопрос о том, каким образом США будут оказывать давление на Иран и будут ли они останавливать иранские корабли в море. Министр, который находится с визитом в ОАЭ, подчеркнул, что союзники США в Персидском заливе крайне обеспокоены иранской ядерной программой и разделяют позицию США по этому вопросу. Райт также заявил, что политика администрации Трампа обеспечит позитивную конъюнктуру на рынке нефти в ближайшие годы.
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нефть, сша, иран, дональд трамп
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп
16:31 11.04.2025
 
В США заявили о возможности остановить экспорт нефти из Ирана

Глава Минэнерго Райт: США могут полностью остановить экспорт нефти из Ирана

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Tupungato
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. У США есть возможность полностью остановить экспорт нефти из Ирана чтобы подтолкнуть страну к сделке по сворачиванию ядерной программы, заявил министр энергетики США Крис Райт.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Ранее в пятницу в МИД Ирана заявили, что есть неплохая вероятность достижения соглашения по иранской ядерной программе.
"Это вполне выполнимо. Трамп уже это осуществил во время своего первого президентского срока. Мы можем следить за кораблями, выходящими из Ирана. Мы знаем, куда они направляются. Мы можем остановить экспорт иранской нефти. Я не буду говорить о конкретных способах. Но мы можем на 100% закрутить гайки в отношении Ирана", - сказал Райт агентству Рейтер в ответ на вопрос о том, каким образом США будут оказывать давление на Иран и будут ли они останавливать иранские корабли в море.
Министр, который находится с визитом в ОАЭ, подчеркнул, что союзники США в Персидском заливе крайне обеспокоены иранской ядерной программой и разделяют позицию США по этому вопросу.
Райт также заявил, что политика администрации Трампа обеспечит позитивную конъюнктуру на рынке нефти в ближайшие годы.
Нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Мировые цены на нефть стабилизировались после падения в пятницу
14:47
 
ЭнергетикаНефтьСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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