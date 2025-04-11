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Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть растут на 1% - 11.04.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако могут завершить вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако могут завершить вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 20.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,75% - до 64,44 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,85%, до 61,87 доллара. С понедельника Brent и WTI подешевели на 1,7%, а по итогам предыдущей недели котировки упали более чем на 10%. Рынки внимательно следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 апреля их число сократилось на девять - до 480 агрегатов.

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нефть, торги, сша, китай, дональд трамп