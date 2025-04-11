https://1prime.ru/20250411/sanktsii-856605954.html
Зеленский ввел санкции против 130 физических лиц
Зеленский ввел санкции против 130 физических лиц - 11.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 130 физических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, среди которых военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:59+0300
2025-04-11T17:59+0300
2025-04-11T18:13+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, среди которых военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, журналисты сайта "Украина.ру" и его главный редактор Искандер Хисамов.В указах, опубликованных на сайте офиса Зеленского, говорится о поддержке предложений Службы безопасности Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим и юридическим лицам, указанным в приложениях.Согласно опубликованным санкционным спискам, санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".В санкционных списках указаны главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов, а также сотрудники издания Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский. Кроме того, санкции введены против военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, российского военкора Станислава Смагина, украинского политолога Вадима Карасева и ряда российских СМИ, включая холдинг "Ньюс Медиа", информационные агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру".Среди лиц, попавших под санкции, также значатся российский военкор Андрей Руденко, украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, украинский журналист Александр Шелест*. В санкционных указах упоминаются 18 предприятий, в том числе из России, и движение "Другая Украина", возглавляемое Виктором Медведчуком.Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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общество , украина, москва, владимир зеленский, вгтрк
Политика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, ВГТРК
Зеленский ввел санкции против 130 физических лиц
Президент Украины Зеленский подписал указы о санкциях против 130 физических лиц
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, среди которых военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, журналисты сайта "Украина.ру" и его главный редактор Искандер Хисамов.
В указах, опубликованных на сайте офиса Зеленского, говорится о поддержке предложений Службы безопасности Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим и юридическим лицам, указанным в приложениях.
Согласно опубликованным санкционным спискам, санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".
В санкционных списках указаны главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов, а также сотрудники издания Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский. Кроме того, санкции введены против военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, российского военкора Станислава Смагина, украинского политолога Вадима Карасева и ряда российских СМИ, включая холдинг "Ньюс Медиа", информационные агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру".
Среди лиц, попавших под санкции, также значатся российский военкор Андрей Руденко, украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, украинский журналист Александр Шелест*. В санкционных указах упоминаются 18 предприятий, в том числе из России, и движение "Другая Украина", возглавляемое Виктором Медведчуком.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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