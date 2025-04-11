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Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ
Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции Украины против сотрудников телеканала и агентства... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T23:42+0300
2025-04-11T23:42+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции Украины против сотрудников телеканала и агентства Sputnik, передала Владимиру Зеленскому "спасибо" от коллег: по ее словам, они посмеялись от души и уже отменяют путевки в санаторий Львова. Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют опубликованные в пятницу на его сайте указы. Согласно документам, под санкции попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский; операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин; ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Под санкции Киева также попали сотрудники "Украины.ру" Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский - помимо главреда Искандера Хисамова. Также в документе фигурирует автор программы "Изолента" на радио Sputnik Трофим Татаренков. "Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и "России сегодня". Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу", - написала Симоньян в Telegram-канале.
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общество , украина, москва, киев, владимир зеленский, маргарита симоньян, rt, sputnik, вгтрк
Политика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, RT, Sputnik, ВГТРК
23:42 11.04.2025
 
Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ

Симоньян прокомментировала украинские санкции против сотрудников RT и "Россия сегодня"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции Украины против сотрудников телеканала и агентства Sputnik, передала Владимиру Зеленскому "спасибо" от коллег: по ее словам, они посмеялись от души и уже отменяют путевки в санаторий Львова.
Журналисты "Украины.ру", агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ и других российских СМИ попали в санкционный список Владимира Зеленского, свидетельствуют опубликованные в пятницу на его сайте указы. Согласно документам, под санкции попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский; операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин; ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Под санкции Киева также попали сотрудники "Украины.ру" Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский - помимо главреда Искандера Хисамова. Также в документе фигурирует автор программы "Изолента" на радио Sputnik Трофим Татаренков.
"Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и "России сегодня". Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу", - написала Симоньян в Telegram-канале.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ЗеленскийМаргарита СимоньянRTSputnikВГТРК
 
 
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