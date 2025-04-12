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Россиян предупредили о росте числа автоугонов
Россиян предупредили о росте числа автоугонов - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте числа автоугонов
Портал Autonews.ru предупредил россиян о новой волне угона авто на российском авторынке. Ключевыми причинами представители ведущих страховых компаний назвали... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T10:00+0300
2025-04-12T10:00+0300
2025-04-12T10:00+0300
авто
россия
угон
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Портал Autonews.ru предупредил россиян о новой волне угона авто на российском авторынке. Ключевыми причинами представители ведущих страховых компаний назвали резкий рост цен на автомобили и острый дефицит автозапчастей.В страховой компании "Согласие" сообщили, что на фоне подорожания новых машин покупательский интерес всё чаще смещается в сторону автомобилей с пробегом. Это, как указали специалисты, способствует росту преступной активности, особенно в сегменте угонов для разборки. При этом под угрозой оказываются не только дорогостоящие иномарки, но и машины китайских брендов, чьи комплектующие пользуются высоким спросом.Подобную точку зрения выразил Михаил Мосесов, возглавляющий отдел андеррайтинга и управления рисками компании "Абсолют Страхование". Он отметил, что угонщики всё чаще переключают внимание с премиальных моделей на более доступные и распространённые автомобили. Если ранее целью чаще была перепродажа транспортного средства, то теперь приоритетом становится его разбор на запчасти.О схожей тенденции сообщила и Елена Хахулина, директор департамента розничного автострахования в компании "Зетта Страхование". Она объяснила, что дефицит автокомпонентов и их высокая стоимость делают угоны с целью разборки особенно выгодными для преступников. В связи с этим, как отметила эксперт, вероятность роста числа угонов остаётся значительной и в ближайшее время.
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авто, россия, угон
Россиян предупредили о росте числа автоугонов
Autonews: российский авторынок столкнется с волной автоугонов
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Портал Autonews.ru
предупредил россиян о новой волне угона авто на российском авторынке. Ключевыми причинами представители ведущих страховых компаний назвали резкий рост цен на автомобили и острый дефицит автозапчастей.
В страховой компании "Согласие" сообщили, что на фоне подорожания новых машин покупательский интерес всё чаще смещается в сторону автомобилей с пробегом. Это, как указали специалисты, способствует росту преступной активности, особенно в сегменте угонов для разборки. При этом под угрозой оказываются не только дорогостоящие иномарки, но и машины китайских брендов, чьи комплектующие пользуются высоким спросом.
Подобную точку зрения выразил Михаил Мосесов, возглавляющий отдел андеррайтинга и управления рисками компании "Абсолют Страхование". Он отметил, что угонщики всё чаще переключают внимание с премиальных моделей на более доступные и распространённые автомобили. Если ранее целью чаще была перепродажа транспортного средства, то теперь приоритетом становится его разбор на запчасти.
О схожей тенденции сообщила и Елена Хахулина, директор департамента розничного автострахования в компании "Зетта Страхование". Она объяснила, что дефицит автокомпонентов и их высокая стоимость делают угоны с целью разборки особенно выгодными для преступников. В связи с этим, как отметила эксперт, вероятность роста числа угонов остаётся значительной и в ближайшее время.
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