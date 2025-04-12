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Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна - 12.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250412/belorussija-856617129.html
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна - 12.04.2025, ПРАЙМ
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна
Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T02:40+0300
2025-04-12T02:40+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
белоруссия
минск
еаэс
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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. "Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении. В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки. Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров. Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии. Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев. В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.
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сельское хозяйство, мировая экономика, белоруссия, минск, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЕАЭС
02:40 12.04.2025
 
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна

Правительство Белоруссии на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна

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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении.
В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.
Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев.
В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКЕАЭС
 
 
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