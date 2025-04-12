https://1prime.ru/20250412/belorussija-856617129.html
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна - 12.04.2025, ПРАЙМ
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна
Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T02:40+0300
2025-04-12T02:40+0300
2025-04-12T02:40+0300
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МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении.
В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.
Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев.
В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.
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сельское хозяйство, мировая экономика, белоруссия, минск, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЕАЭС
Белоруссия ввела лицензирование экспорта ряда видов зерна
Правительство Белоруссии на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна
МИНСК, 12 апр – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением снова на полгода ввело лицензирование экспорта ряда видов зерна, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении.
В приложение включены 16 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в частности пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, тритикале, семена рапса и прочие злаки.
Документ прописывает порядок получения разовой лицензии соискателем, случаи отказа в его выдаче. Основаниями для отказа в согласовании вывоза являются необходимость удовлетворения потребности внутреннего рынка Белоруссии в товарах, заявленных к вывозу, а также наличие информации о том, что заинтересованное лицо не является производителем товаров.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует в течение шести месяцев.
В прошлый раз Белоруссия вводила лицензирование вывоза зерна с 14 октября и также на полгода. Тогда оно распространялось на 18 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, включая гречиху, просо, семена подсолнечника. Похожие меры Белоруссия принимала и в 2023 году.