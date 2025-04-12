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Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе

Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе - 12.04.2025, ПРАЙМ

Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе

Делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T00:18+0300

2025-04-12T00:18+0300

2025-04-12T00:18+0300

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ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе, сообщило иранское новостное агентство Tasnim. Как уточнило агентство, делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди. ПОЗИЦИИ ИРАНА И США ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ Ранее иранский официальный источник сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что Иран настроен конструктивно и серьезно в отношении переговоров с США, но предстоящие непрямые переговоры будут проходить на фоне беспрецедентной степени готовности его вооруженных сил, Иран готов договариваться и предоставить информацию о мирном характере своей ядерной программы, но не приемлет угроз в свой адрес. В свою очередь, как заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф, при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы". Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией будет посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник. ВСТРЕЧА "НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ" Переговоры в Омане пройдут после того, как в марте американский президент направил послание иранскому руководству через советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, при этом арабские источники отмечали, что выбор представителя ОАЭ для этой миссии, а не более дружественных Ирану Катара или Омана, означал наличие угроз в этом послании. При этом выбор для поездки в Маскат не госсекретаря США Марко Рубио, а личного посланника Дональда Трампа, как считает научный сотрудник Института стратегических и международных отношений и эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Ригуле-Розе, демонстрирует важность этой встречи и ее проведение на самом высоком уровне. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду сделал заявление о том, что его страна открыта для американских инвестиций, чем, по мнению аналитиков, дал понять руководству США накануне переговоров, чем снятие с Ирана американских санкций может быть для них полезно. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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нефть, мировая экономика, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, марк рубио, мид, мид рф