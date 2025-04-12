https://1prime.ru/20250412/delegatsii-856615859.html
Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе
Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе - 12.04.2025, ПРАЙМ
Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе
Делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T00:18+0300
2025-04-12T00:18+0300
2025-04-12T00:18+0300
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ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе, сообщило иранское новостное агентство Tasnim.
Как уточнило агентство, делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.
ПОЗИЦИИ ИРАНА И США ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ
Ранее иранский официальный источник сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что Иран настроен конструктивно и серьезно в отношении переговоров с США, но предстоящие непрямые переговоры будут проходить на фоне беспрецедентной степени готовности его вооруженных сил, Иран готов договариваться и предоставить информацию о мирном характере своей ядерной программы, но не приемлет угроз в свой адрес.
В свою очередь, как заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф, при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы". Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией будет посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник.
ВСТРЕЧА "НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ"
Переговоры в Омане пройдут после того, как в марте американский президент направил послание иранскому руководству через советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, при этом арабские источники отмечали, что выбор представителя ОАЭ для этой миссии, а не более дружественных Ирану Катара или Омана, означал наличие угроз в этом послании.
При этом выбор для поездки в Маскат не госсекретаря США Марко Рубио, а личного посланника Дональда Трампа, как считает научный сотрудник Института стратегических и международных отношений и эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Ригуле-Розе, демонстрирует важность этой встречи и ее проведение на самом высоком уровне.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду сделал заявление о том, что его страна открыта для американских инвестиций, чем, по мнению аналитиков, дал понять руководству США накануне переговоров, чем снятие с Ирана американских санкций может быть для них полезно.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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нефть, мировая экономика, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, марк рубио, мид, мид рф
Нефть, Мировая экономика, Энергетика, ИРАН, США, ОМАН, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марк Рубио, МИД, МИД РФ
Делегации США и Ирана проведут переговоры по ядерной программе
Tasnim: делегации США и Ирана проведут первые с начала Трампа переговоры по ИЯП
ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Делегации США и Ирана в субботу проведут первые с момента начала второго срока правления президента США Дональда Трампа переговоры в столице султаната Оман Маскате по иранской ядерной программе, сообщило иранское новостное агентство Tasnim.
Как уточнило агентство, делегации Ирана и США прибудут в столицу Омана для проведения непрямых переговоров 12 апреля до полудня, а переговоры, по всей вероятности, начнутся во второй половине дня. С американской стороны в обсуждениях примет участие спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской - глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Посредником, который будет передавать сообщения между сторонами во время непрямых переговоров, станет глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд Аль-Бусаиди.
ПОЗИЦИИ ИРАНА И США ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ
Ранее иранский официальный источник сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что Иран настроен конструктивно и серьезно в отношении переговоров с США, но предстоящие непрямые переговоры будут проходить на фоне беспрецедентной степени готовности его вооруженных сил, Иран готов договариваться и предоставить информацию о мирном характере своей ядерной программы, но не приемлет угроз в свой адрес.
В свою очередь, как заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф, при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы". Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией будет посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник.
ВСТРЕЧА "НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ"
Переговоры в Омане пройдут после того, как в марте американский президент направил послание иранскому руководству через советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, при этом арабские источники отмечали, что выбор представителя ОАЭ для этой миссии, а не более дружественных Ирану Катара или Омана, означал наличие угроз в этом послании.
При этом выбор для поездки в Маскат не госсекретаря США Марко Рубио, а личного посланника Дональда Трампа, как считает научный сотрудник Института стратегических и международных отношений и эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Ригуле-Розе, демонстрирует важность этой встречи и ее проведение на самом высоком уровне.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду сделал заявление о том, что его страна открыта для американских инвестиций, чем, по мнению аналитиков, дал понять руководству США накануне переговоров, чем снятие с Ирана американских санкций может быть для них полезно.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.