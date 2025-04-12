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Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений

Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений - 12.04.2025, ПРАЙМ

Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений

Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T14:38+0300

2025-04-12T14:38+0300

2025-04-12T14:38+0300

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил Лавров на на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений, у России и США всегда есть потенциал для развития, и нет ничего плохого в том, чтобы страны выстраивали хорошие отношения.По словам Лаврова, на данный момент Россия и администрация президента США Дональда Трампа ведут банальный, но необходимый диалог, которого не было долгое время в период бывшего президента США Джо Байдена, когда американская администрация называла Россию основной угрозой США."Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.

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россия, сша, мид рф, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, международные отношения