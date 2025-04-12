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Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений
Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений - 12.04.2025, ПРАЙМ
Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений
Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:38+0300
2025-04-12T14:38+0300
политика
россия
сша
мид рф
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
международные отношения
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил Лавров на на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений, у России и США всегда есть потенциал для развития, и нет ничего плохого в том, чтобы страны выстраивали хорошие отношения.По словам Лаврова, на данный момент Россия и администрация президента США Дональда Трампа ведут банальный, но необходимый диалог, которого не было долгое время в период бывшего президента США Джо Байдена, когда американская администрация называла Россию основной угрозой США."Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.
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россия, сша, мид рф, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, международные отношения
Политика, РОССИЯ, США, МИД РФ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, международные отношения
14:38 12.04.2025
 
Лавров отметил потенциал в развитии российско-американских отношений

Лавров: у России и США всегда есть потенциал для развития хороших отношений

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров на на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений, у России и США всегда есть потенциал для развития, и нет ничего плохого в том, чтобы страны выстраивали хорошие отношения.
По словам Лаврова, на данный момент Россия и администрация президента США Дональда Трампа ведут банальный, но необходимый диалог, которого не было долгое время в период бывшего президента США Джо Байдена, когда американская администрация называла Россию основной угрозой США.
"Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАМИД РФСергей ЛавровДональд ТрампДжо Байденмеждународные отношения
 
 
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