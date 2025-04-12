https://1prime.ru/20250412/mid-856625554.html

"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта

"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта

Украина хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:43+0300

2025-04-12T15:43+0300

2025-04-12T15:43+0300

политика

россия

мировая экономика

украина

рф

москва

андрей сибига

владимир путин

совбез

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Данное заявление было сделано Сибигой в ходе его выступления на Анталийском дипломатическом форуме."Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - подчеркнул глава МИД. В январе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно стать установление долгосрочного мира, а не краткое перемирие, используемое для перегруппировки войск и перевооружения. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что является основной целью спецоперации. Путин подчеркнул, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://1prime.ru/20250412/ukraina-856621253.html

украина

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, москва, андрей сибига, владимир путин, совбез, нато