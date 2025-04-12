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"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ
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"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта
"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта
Украина хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:43+0300
2025-04-12T15:43+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Данное заявление было сделано Сибигой в ходе его выступления на Анталийском дипломатическом форуме."Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - подчеркнул глава МИД. В январе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно стать установление долгосрочного мира, а не краткое перемирие, используемое для перегруппировки войск и перевооружения. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что является основной целью спецоперации. Путин подчеркнул, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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россия, мировая экономика, украина, рф, москва, андрей сибига, владимир путин, совбез, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Андрей Сибига, Владимир Путин, Совбез, НАТО
15:43 12.04.2025
 
"Мы хотим мира". Глава МИД Украины раскрыл сроки окончания конфликта

Глава МИД Украины Сибига: Киев хочет закончить конфликт в этом году

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Данное заявление было сделано Сибигой в ходе его выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
"Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - подчеркнул глава МИД.
В январе президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно стать установление долгосрочного мира, а не краткое перемирие, используемое для перегруппировки войск и перевооружения. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что является основной целью спецоперации. Путин подчеркнул, что мир на Украине должен основываться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАРФМОСКВААндрей СибигаВладимир ПутинСовбезНАТО
 
 
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