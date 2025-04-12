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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по продаже авто

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по продаже авто - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по продаже авто

В России распространилась новая схема автомошенничества под названием "банковский конфискат", о которой рассказали автоюристы в беседе с "Газетой.Ru". | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T17:30+0300

2025-04-12T17:30+0300

2025-04-12T17:30+0300

мошенничество

россия

финансы

toyota camry

авто

продажа автомобилей

мошеннические схемы

мошенники

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России распространилась новая схема автомошенничества под названием "банковский конфискат", о которой рассказали автоюристы в беседе с "Газетой.Ru". Как отмечает издание, новая мошенническая схема является всем известным обманом, но в "новом оформлении": автосалоны предлагают автомобили якобы изъятые банками у должников, уверяя покупателей, что именно поэтому цены на них существенно ниже рыночных.По словам автоюриста Льва Воропаева, подобные объявления регулярно появляются в интернете и сопровождаются пометкой "банковский конфискат", что должно создавать видимость легальности сделки. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр подтвердил, что таких предложений очень много — на популярных площадках их можно встретить уже на первых страницах поиска."Предлагать будут, к примеру, Toyota Camry за 2 млн рублей из банковского конфиската. Раньше, кстати, были популярны магазины, которые продавали машины как некий таможенный конфискат", - рассказал Хайцеэр.Основная цель мошенников — заманить клиента в салон. Как объяснил адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько, после визита в шоурум оказывается, что желаемая машина "только что ушла", но есть другие — чуть дороже и "на очень выгодных условиях в кредит".Покупателю предлагают заполнить заявку, якобы для расчета ставки, и подписать документы. По словам Радько, часто такие бумаги уже содержат согласие на получение займа и открытие банковского счета.В салоне клиента обрабатывают несколько часов, в процессе навязывая более дорогие автомобили, кредитные обязательства и оплату дополнительных услуг. Всё это оформляется в длинных документах, где ключевые пункты прописаны мелким шрифтом. Воропаев отмечает, что в результате автомобиль может обойтись в два-три раза дороже, чем у официального дилера.Обратиться в полицию в такой ситуации почти бесполезно: если клиент сам подписал документы, доказать обман крайне сложно, сообщает Газета.ru, уточняя, что юридически такие сделки считаются добровольными.Раскрыть мошенников также непросто — объявления оформляются как обычная реклама, а автосалоны действуют в рамках закона, избегая прямых обвинений в обмане.Как сообщает издание, главным признаком потенциального обмана остаётся подозрительно низкая цена в объявлении. Если покупатель всё же приехал в автосалон, а ситуация вызывает сомнение, лучше сразу уйти, не подписывая и не оплачивая ничего, предупреждают эксперты.

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россия, финансы, toyota camry, авто, продажа автомобилей, мошеннические схемы, мошенники