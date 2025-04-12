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Россиянам позволили оформлять ОСАГО сроком на один день - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Россиянам позволили оформлять ОСАГО сроком на один день
Россиянам позволили оформлять ОСАГО сроком на один день - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам позволили оформлять ОСАГО сроком на один день
В России начали действовать обновлённые правила, разрешающие оформление полисов ОСАГО с минимальным сроком действия всего на одни сутки. Инициатором этой меры... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:16+0300
2025-04-12T14:16+0300
авто
осаго
россия
центральные банки
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России начали действовать обновлённые правила, разрешающие оформление полисов ОСАГО с минимальным сроком действия всего на одни сутки. Инициатором этой меры выступил Центральный банк, обозначив её как шаг к более гибким страховым условиям для автовладельцев. Как сообщает портал Autonews.ru, согласно новым нормам, теперь можно точно указать не только дату, но и конкретное время начала и окончания действия страхового договора.Как отмечает портал, такие краткосрочные полисы, по мнению специалистов, могут оказаться особенно удобными для таксистов, самозанятых водителей и владельцев машин, которые пользуются транспортом нерегулярно — например, для выездов на природу, перемещения автомобиля, участия в автосалонах или выставках. Стоимость страховки на сутки варьируется в зависимости от водительского стажа и может составлять от 130 до 1200 рублей.До вступления в силу новой нормы срок действия таких полисов завершался в полночь вне зависимости от времени их покупки, что делало их использование менее выгодным, сообщает Autonews.ru. Теперь автовладельцы могут рассчитывать на полноценные 24 часа страхового покрытия, начиная с момента оформления документа.Эксперты полагают, что подобный формат может быть востребован не только в сфере аренды автомобилей, но и в случаях купли-продажи транспортных средств. В то же время они обращают внимание на возможные сложности: возрастает риск того, что водители забудут своевременно продлить страховку, увеличивается вероятность мошенничества, а также возможна дополнительная нагрузка на IT-инфраструктуру страховых компаний.
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авто, осаго, россия, центральные банки
Авто, ОСАГО, РОССИЯ, центральные банки
14:16 12.04.2025
 
Россиянам позволили оформлять ОСАГО сроком на один день

Autonews.ru: цена суточного полиса ОСАГО колеблется от 130 до 1200 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России начали действовать обновлённые правила, разрешающие оформление полисов ОСАГО с минимальным сроком действия всего на одни сутки. Инициатором этой меры выступил Центральный банк, обозначив её как шаг к более гибким страховым условиям для автовладельцев. Как сообщает портал Autonews.ru, согласно новым нормам, теперь можно точно указать не только дату, но и конкретное время начала и окончания действия страхового договора.
Как отмечает портал, такие краткосрочные полисы, по мнению специалистов, могут оказаться особенно удобными для таксистов, самозанятых водителей и владельцев машин, которые пользуются транспортом нерегулярно — например, для выездов на природу, перемещения автомобиля, участия в автосалонах или выставках. Стоимость страховки на сутки варьируется в зависимости от водительского стажа и может составлять от 130 до 1200 рублей.
До вступления в силу новой нормы срок действия таких полисов завершался в полночь вне зависимости от времени их покупки, что делало их использование менее выгодным, сообщает Autonews.ru. Теперь автовладельцы могут рассчитывать на полноценные 24 часа страхового покрытия, начиная с момента оформления документа.
Эксперты полагают, что подобный формат может быть востребован не только в сфере аренды автомобилей, но и в случаях купли-продажи транспортных средств. В то же время они обращают внимание на возможные сложности: возрастает риск того, что водители забудут своевременно продлить страховку, увеличивается вероятность мошенничества, а также возможна дополнительная нагрузка на IT-инфраструктуру страховых компаний.
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