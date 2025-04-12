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Финансист раскрыла, какой будет средняя пенсия в 2026 году - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Финансист раскрыла, какой будет средняя пенсия в 2026 году
Финансист раскрыла, какой будет средняя пенсия в 2026 году - 12.04.2025, ПРАЙМ
Финансист раскрыла, какой будет средняя пенсия в 2026 году
Средний размер пенсии в России в 2026 году достигнет 25 тысяч рублей, а отдельные категории граждан смогут получить и больше, рассказала агентству “Прайм”... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T02:02+0300
2025-04-12T02:02+0300
индексация пенсий
пенсии
пенсионеры
выход на пенсию
социальный фонд
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в России в 2026 году достигнет 25 тысяч рублей, а отдельные категории граждан смогут получить и больше, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.На 1 января 2025 года средняя пенсия составляла 23 175 рублей. По словам депутата Никиты Чаплина, в 2026 году ее средний размер повысится до 25 тысяч рублей.“Вполне вероятно, что эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным”, - говорит финансистВ целом выше средней пенсии могут получить проживающие в столице, в Санкт-Петербурге, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. То есть те, кто, уходя на пенсию, имел высокие заработки.Введение в действие части 10 статьи 18 Федерального закона "О страховых пенсиях" с 1 января 2026 года, в которой определен механизм перерасчета пенсии, отразится в индексировании дважды в год – с 1 февраля на индекс роста потребительских цен по итогам прошлого года, и с 1 апреля на увеличение стоимости пенсионного коэффициента.“Так как идет поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, у людей появляется преимущество — дополнительные пенсионные баллы, ведущие к увеличению размера пенсии. Можно предположить , что роль индексации, привязанной к инфляции, в средней пенсии будет определяющей, а методика определения стоимости пенсионных баллов будет развиваться адекватно будущим социально-экономическим условиям”, - рассуждает Орлова.Однозначно, повышение среднего размера пенсий состоится, как установлено государственной стратегией, с опережением инфляции. Скорее всего, это будет достигнуто за счет новых пенсионеров, у которых изначально пенсия выше, чем у более старых, численность которых в силу естественных причин уменьшается.Как известно, пенсия складывается из накопительной и фиксированной частей. Накопительную часть обеспечивает работодатель, а фиксированную — государство. И тут можно ожидать от госструктур дополнительных шагов, направленных на поддержание достойного уровня жизни российских пенсионеров. Вполне ожидаемо, что этот механизм будет работать из года в год, заключила она.
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индексация пенсий, пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, социальный фонд
индексация пенсий, Пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, Социальный фонд
02:02 12.04.2025
 
Финансист раскрыла, какой будет средняя пенсия в 2026 году

Финансист Орлова: средняя пенсия в 2026 г может достичь 25 тысяч рублей и выше

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в России в 2026 году достигнет 25 тысяч рублей, а отдельные категории граждан смогут получить и больше, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.
На 1 января 2025 года средняя пенсия составляла 23 175 рублей. По словам депутата Никиты Чаплина, в 2026 году ее средний размер повысится до 25 тысяч рублей.

“Вполне вероятно, что эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным”, - говорит финансист

В целом выше средней пенсии могут получить проживающие в столице, в Санкт-Петербурге, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. То есть те, кто, уходя на пенсию, имел высокие заработки.
Введение в действие части 10 статьи 18 Федерального закона "О страховых пенсиях" с 1 января 2026 года, в которой определен механизм перерасчета пенсии, отразится в индексировании дважды в год – с 1 февраля на индекс роста потребительских цен по итогам прошлого года, и с 1 апреля на увеличение стоимости пенсионного коэффициента.
“Так как идет поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, у людей появляется преимущество — дополнительные пенсионные баллы, ведущие к увеличению размера пенсии. Можно предположить , что роль индексации, привязанной к инфляции, в средней пенсии будет определяющей, а методика определения стоимости пенсионных баллов будет развиваться адекватно будущим социально-экономическим условиям”, - рассуждает Орлова.
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Однозначно, повышение среднего размера пенсий состоится, как установлено государственной стратегией, с опережением инфляции. Скорее всего, это будет достигнуто за счет новых пенсионеров, у которых изначально пенсия выше, чем у более старых, численность которых в силу естественных причин уменьшается.
Как известно, пенсия складывается из накопительной и фиксированной частей. Накопительную часть обеспечивает работодатель, а фиксированную — государство. И тут можно ожидать от госструктур дополнительных шагов, направленных на поддержание достойного уровня жизни российских пенсионеров. Вполне ожидаемо, что этот механизм будет работать из года в год, заключила она.
 
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