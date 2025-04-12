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Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом "вредоносных" действий России - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом "вредоносных" действий России
Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом "вредоносных" действий России - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом "вредоносных" действий России
Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России,... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T18:33+0300
2025-04-12T18:33+0300
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ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства. "Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", - указано в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов. Документ должен быть опубликован 14 апреля. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. В списке действий, якобы совершаемых правительством РФ, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". "По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном президента 14024… должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения", - говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.
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общество , мировая экономика, сша, вашингтон, москва, дональд трамп, джо байден
Политика, Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден
18:33 12.04.2025
 
Трамп продлил режим ЧП в США под предлогом "вредоносных" действий России

Трамп продлил на год режим ЧП в США из-за якобы "вредоносных" действий России

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного главой государства.
"Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации", - указано в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов. Документ должен быть опубликован 14 апреля.
Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы.
В списке действий, якобы совершаемых правительством РФ, указаны попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства, которые продолжают представлять "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном президента 14024… должно оставаться в силе после 15 апреля 2025 года. Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения", - говорится в решении Трампа, под которым стоит подпись главы государства.
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Экс-советник президента США объяснил стремление Трампа к миру на Украине
18:14
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАВАШИНГТОНМОСКВАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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