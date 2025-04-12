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"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу
Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T16:31+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета Exxpress."В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат <…> Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", - сказано в материале.По мнению автора статьи, страны ЕС осознают свою неспособность самостоятельно противостоять потенциальным угрозам без поддержки США.Нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов делает Европу зависимой от американского военного присутствия. Даже частичное сокращение контингента может иметь серьезные последствия, предупреждает Exxpress.В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.Ранее агентство Bloomberg сообщало о призывах в Европе к США заранее уведомлять о планах по выводу войск. Западные СМИ также сообщали об обсуждении в Пентагоне сценария сокращения вдвое сил, размещенных в Восточной Европе администрацией Джо Байдена.В марте экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что считает вывод войск вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует значительное количество военнослужащих в Европе в рамках различных программ.Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман писал о возможном выводе американских военных из стран Балтии и Западной Европы на фоне переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
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мировая экономика, европа, сша, дональд трамп, джо байден, нато, ес
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ЕС
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу
Exxpress: если Трамп выведет контингент, Европа окажется недееспособной
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета Exxpress.
"В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат <…> Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", - сказано в материале.
По мнению автора статьи, страны ЕС осознают свою неспособность самостоятельно противостоять потенциальным угрозам без поддержки США.
Нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов делает Европу зависимой от американского военного присутствия. Даже частичное сокращение контингента может иметь серьезные последствия, предупреждает Exxpress.
В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о призывах в Европе к США заранее уведомлять о планах по выводу войск. Западные СМИ также сообщали об обсуждении в Пентагоне сценария сокращения вдвое сил, размещенных в Восточной Европе администрацией Джо Байдена.
В марте экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что считает вывод войск вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует значительное количество военнослужащих в Европе в рамках различных программ.
Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман писал о возможном выводе американских военных из стран Балтии и Западной Европы на фоне переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
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