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"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу

"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу

Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T16:31+0300

2025-04-12T16:31+0300

2025-04-12T16:31+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета Exxpress."В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат <…> Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", - сказано в материале.По мнению автора статьи, страны ЕС осознают свою неспособность самостоятельно противостоять потенциальным угрозам без поддержки США.Нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов делает Европу зависимой от американского военного присутствия. Даже частичное сокращение контингента может иметь серьезные последствия, предупреждает Exxpress.В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.Ранее агентство Bloomberg сообщало о призывах в Европе к США заранее уведомлять о планах по выводу войск. Западные СМИ также сообщали об обсуждении в Пентагоне сценария сокращения вдвое сил, размещенных в Восточной Европе администрацией Джо Байдена.В марте экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что считает вывод войск вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует значительное количество военнослужащих в Европе в рамках различных программ.Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман писал о возможном выводе американских военных из стран Балтии и Западной Европы на фоне переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.

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мировая экономика, европа, сша, дональд трамп, джо байден, нато, ес