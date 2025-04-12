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"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу - 12.04.2025, ПРАЙМ
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"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу
Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T16:31+0300
2025-04-12T16:31+0300
политика
мировая экономика
европа
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джо байден
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета Exxpress."В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат &lt;…&gt; Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", - сказано в материале.По мнению автора статьи, страны ЕС осознают свою неспособность самостоятельно противостоять потенциальным угрозам без поддержки США.Нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов делает Европу зависимой от американского военного присутствия. Даже частичное сокращение контингента может иметь серьезные последствия, предупреждает Exxpress.В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.Ранее агентство Bloomberg сообщало о призывах в Европе к США заранее уведомлять о планах по выводу войск. Западные СМИ также сообщали об обсуждении в Пентагоне сценария сокращения вдвое сил, размещенных в Восточной Европе администрацией Джо Байдена.В марте экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что считает вывод войск вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует значительное количество военнослужащих в Европе в рамках различных программ.Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман писал о возможном выводе американских военных из стран Балтии и Западной Европы на фоне переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
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мировая экономика, европа, сша, дональд трамп, джо байден, нато, ес
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ЕС
16:31 12.04.2025
 
"Красный уровень тревоги". Раскрыто решение Трампа, которое ослабит Европу

Exxpress: если Трамп выведет контингент, Европа окажется недееспособной

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с перспективой сокращения американского военного контингента в странах НАТО, сообщает австрийская газета Exxpress.
"В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат <…> Гарантии безопасности шаткие, и слабости Европы становятся очевидными. В военном отношении континент оказался в безвыходном положении", - сказано в материале.
По мнению автора статьи, страны ЕС осознают свою неспособность самостоятельно противостоять потенциальным угрозам без поддержки США.
Нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов делает Европу зависимой от американского военного присутствия. Даже частичное сокращение контингента может иметь серьезные последствия, предупреждает Exxpress.
В среду агентство Bloomberg писало, что в Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о призывах в Европе к США заранее уведомлять о планах по выводу войск. Западные СМИ также сообщали об обсуждении в Пентагоне сценария сокращения вдвое сил, размещенных в Восточной Европе администрацией Джо Байдена.
В марте экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что считает вывод войск вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует значительное количество военнослужащих в Европе в рамках различных программ.
Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман писал о возможном выводе американских военных из стран Балтии и Западной Европы на фоне переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
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ПолитикаМировая экономикаЕВРОПАСШАДональд ТрампДжо БайденНАТОЕС
 
 
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