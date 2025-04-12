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Россиянин объяснил, за что его и других туристов арестовали в Тунисе
Россиянин объяснил, за что его и других туристов арестовали в Тунисе - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россиянин объяснил, за что его и других туристов арестовали в Тунисе
Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что его вместе с другими туристами из его группы задержали за то,... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T21:02+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что его вместе с другими туристами из его группы задержали за то, что у них на окне вместо занавески была картонка. "Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение - у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали", - сказал собеседник агентства. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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бизнес, туризм, общество , тунис, алжир
Бизнес, Туризм, Общество , ТУНИС, АЛЖИР
Россиянин объяснил, за что его и других туристов арестовали в Тунисе
Российских туристов в Тунисе задержали за то, что на окне вместо занавески была картонка
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что его вместе с другими туристами из его группы задержали за то, что у них на окне вместо занавески была картонка.
"Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение - у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали", - сказал собеседник агентства.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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