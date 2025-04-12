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ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - 12.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T11:04+0300

2025-04-12T11:04+0300

2025-04-12T11:07+0300

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КУРСК, 12 апр – ПРАЙМ. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на данные о стоимости техники из открытых источников. Ранее РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году. "В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники, в том числе: 396 танков, 363 БМП, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабных машин, более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения", - сообщил источник в группировке. Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки - 4 миллиона долларов, БТР - 300 тысяч долларов, БМП - 600 тысяч долларов и т.д. Общая стоимость уничтоженной, а также взятой силами ВС РФ трофейной техники подсчитана РИА Новости и составила порядка 7,8 миллиарда долларов. "Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", - дополнили в группировке. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

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россия, мировая экономика, рф, киев, запад, всу