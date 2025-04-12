Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250412/vsu-856620986.html
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники - 12.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T11:04+0300
2025-04-12T11:07+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
рф
киев
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
КУРСК, 12 апр – ПРАЙМ. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на данные о стоимости техники из открытых источников. Ранее РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году. "В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники, в том числе: 396 танков, 363 БМП, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабных машин, более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения", - сообщил источник в группировке. Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки - 4 миллиона долларов, БТР - 300 тысяч долларов, БМП - 600 тысяч долларов и т.д. Общая стоимость уничтоженной, а также взятой силами ВС РФ трофейной техники подсчитана РИА Новости и составила порядка 7,8 миллиарда долларов. "Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", - дополнили в группировке. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20250411/smi-856604260.html
рф
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, киев, запад, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Киев, ЗАПАД, ВСУ
11:04 12.04.2025 (обновлено: 11:07 12.04.2025)
 
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники

Киев потерял в Курской области техники на сумму 7,8 миллиарда долларов

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 12 апр – ПРАЙМ. Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных группировки войск "Север", а также опираясь на данные о стоимости техники из открытых источников.
Ранее РИА Новости на основании данных группировки войск "Север" подсчитало, что за время боевых действий в Курской области Киев потратил свыше 27 миллиардов долларов, это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран в 2024 году.
"В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники, в том числе: 396 танков, 363 БМП, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабных машин, более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения", - сообщил источник в группировке.
Согласно данным из открытых источников, средняя стоимость танка 4,5 миллиона долларов, самоходной артустановки - 4 миллиона долларов, БТР - 300 тысяч долларов, БМП - 600 тысяч долларов и т.д. Общая стоимость уничтоженной, а также взятой силами ВС РФ трофейной техники подсчитана РИА Новости и составила порядка 7,8 миллиарда долларов.
"Часть из выделенных средств была потрачена ВСУ на доукомплектование и частичный ремонт перед отправкой техники на боевые действия", - дополнили в группировке.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ
Вчера, 17:07
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМировая экономикаРФКиевЗАПАДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала