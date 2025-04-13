https://1prime.ru/20250413/avto-856614925.html
В Саратовской области выставили на продажу легендарный Jeep Wrangler
В Саратовской области выставили на продажу легендарный Jeep Wrangler - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Саратовской области выставили на продажу легендарный Jeep Wrangler
На платформе Авито Авто появилось интересное предложение – легендарный Jeep Wrangler 1987 года выпуска. Этот американский внедорожник с богатой историей... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T10:00+0300
2025-04-13T10:00+0300
2025-04-13T10:00+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. На платформе Авито Авто появилось интересное предложение – легендарный Jeep Wrangler 1987 года выпуска. Этот американский внедорожник с богатой историей доступен за 950 000 рублей.Jeep Wrangler первого поколения, известный также как YJ, хоть и стал преемником культового CJ-7 (Civilian Jeep), но ознаменовал новую эру в истории бренда. Именно эта модель, которую легко узнать по квадратным фарам вместо традиционных круглых, положила начало современной линейке Wrangler. Она отличалась неубиваемой "ходовой", при этом позволяла с относительным комфортом ездить и по городу.В период с 1986 по 1995 годы (а именно в это время выпускалось первое поколение Джипа) было произведено более 630 000 экземпляров Wrangler YJ, которые завоевали популярность благодаря своей проходимости и надежности. Интересно, что именно это поколение стало первым Jeep, официально экспортировавшимся в СССР в конце 1980-х годов.Предлагаемый на Авито экземпляр оснащен 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., работающим в паре с механической коробкой передач. Полный привод в сочетании с трехдверным кузовом внедорожника делает автомобиль настоящим покорителем бездорожья. Пробег автомобиля составляет 125 500 км. Владелец уточняет, что автомобиль эксплуатировался только в летний период, что помогло сохранить его в прекрасном техническом состоянии.Черный Jeep Wrangler отличается классическим дизайном с характерной семисегментной решеткой радиатора, внешними поперечинами на капоте и съемной крышей. Автомобиль сохраняет все фирменные черты модели: массивные колесные арки, высокую линию остекления и функциональный дизайн.Интерьер модели соответствует духу времени: практичные материалы отделки, функциональная приборная панель и высокая посадка водителя. Этот Jeep Wrangler представляет особый интерес ценителей классических внедорожников. Машина сочетает в себе богатую историю, проверенную временем конструкцию и потрясающую проходимость, которая остается актуальной и сегодня.
https://1prime.ru/20250411/avtostat-856602278.html
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авто, эксклюзив
В Саратовской области выставили на продажу легендарный Jeep Wrangler
Авито Авто: легендарный Jeep Wrangler 1987 года выставлен на продажу в Саратовской области
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ.
На платформе Авито Авто появилось интересное предложение – легендарный Jeep Wrangler
1987 года выпуска. Этот американский внедорожник с богатой историей доступен за 950 000 рублей.
Jeep Wrangler первого поколения, известный также как YJ, хоть и стал преемником культового CJ-7 (Civilian Jeep), но ознаменовал новую эру в истории бренда. Именно эта модель, которую легко узнать по квадратным фарам вместо традиционных круглых, положила начало современной линейке Wrangler. Она отличалась неубиваемой "ходовой", при этом позволяла с относительным комфортом ездить и по городу.
В период с 1986 по 1995 годы (а именно в это время выпускалось первое поколение Джипа) было произведено более 630 000 экземпляров Wrangler YJ, которые завоевали популярность благодаря своей проходимости и надежности. Интересно, что именно это поколение стало первым Jeep, официально экспортировавшимся в СССР в конце 1980-х годов.
Предлагаемый на Авито экземпляр оснащен 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., работающим в паре с механической коробкой передач. Полный привод в сочетании с трехдверным кузовом внедорожника делает автомобиль настоящим покорителем бездорожья. Пробег автомобиля составляет 125 500 км. Владелец уточняет, что автомобиль эксплуатировался только в летний период, что помогло сохранить его в прекрасном техническом состоянии.
Черный Jeep Wrangler отличается классическим дизайном с характерной семисегментной решеткой радиатора, внешними поперечинами на капоте и съемной крышей. Автомобиль сохраняет все фирменные черты модели: массивные колесные арки, высокую линию остекления и функциональный дизайн.
Интерьер модели соответствует духу времени: практичные материалы отделки, функциональная приборная панель и высокая посадка водителя. Этот Jeep Wrangler представляет особый интерес ценителей классических внедорожников. Машина сочетает в себе богатую историю, проверенную временем конструкцию и потрясающую проходимость, которая остается актуальной и сегодня.
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