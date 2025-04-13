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Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке
Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке - 13.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке
Верховный суд России вынес решение о незаконности списания средств, зачисленных на счет клиента банка по ошибке, следует из определения суда. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T18:48+0300
2025-04-13T18:48+0300
2025-04-13T18:52+0300
банки
верховный суд
юникредит банк
общество
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Верховный суд России вынес решение о незаконности списания средств, зачисленных на счет клиента банка по ошибке, следует из определения суда.Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой было зачислено 783 тысячи евро в результате операций по погашению облигаций. Однако ЮниКредит Банк без согласия клиентки списал всю сумму, объяснив это ошибочным зачислением. Женщина подала претензию в банк, но получила отказ в возврате средств.После этого Шкулева обратилась в суд, но ее иск не был удовлетворен, и она решила подать жалобу в Верховный суд."Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций", - сказано в документе.ЮниКредит Банк, работающий в России с 1989 года и входящий в группу Uniсredit, является крупнейшим банком с иностранным участием в стране.
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банки, верховный суд, юникредит банк, общество
Банки, Верховный суд, Юникредит банк, Общество
Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке
Верховный суд счел списание денег, зачисленных банком по ошибке, незаконным
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Верховный суд России вынес решение о незаконности списания средств, зачисленных на счет клиента банка по ошибке, следует из определения суда.
Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой было зачислено 783 тысячи евро в результате операций по погашению облигаций. Однако ЮниКредит Банк без согласия клиентки списал всю сумму, объяснив это ошибочным зачислением. Женщина подала претензию в банк, но получила отказ в возврате средств.
После этого Шкулева обратилась в суд, но ее иск не был удовлетворен, и она решила подать жалобу в Верховный суд.
"Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций", - сказано в документе.
ЮниКредит Банк, работающий в России с 1989 года и входящий в группу Uniсredit, является крупнейшим банком с иностранным участием в стране.
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