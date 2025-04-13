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Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке

Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке - 13.04.2025, ПРАЙМ

Суд признал незаконным списание денег, ошибочно зачисленных россиянке

Верховный суд России вынес решение о незаконности списания средств, зачисленных на счет клиента банка по ошибке, следует из определения суда. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T18:48+0300

2025-04-13T18:48+0300

2025-04-13T18:52+0300

банки

верховный суд

юникредит банк

общество

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Верховный суд России вынес решение о незаконности списания средств, зачисленных на счет клиента банка по ошибке, следует из определения суда.Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой было зачислено 783 тысячи евро в результате операций по погашению облигаций. Однако ЮниКредит Банк без согласия клиентки списал всю сумму, объяснив это ошибочным зачислением. Женщина подала претензию в банк, но получила отказ в возврате средств.После этого Шкулева обратилась в суд, но ее иск не был удовлетворен, и она решила подать жалобу в Верховный суд."Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций", - сказано в документе.ЮниКредит Банк, работающий в России с 1989 года и входящий в группу Uniсredit, является крупнейшим банком с иностранным участием в стране.

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банки, верховный суд, юникредит банк, общество