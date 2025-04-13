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Стали известны возможные места для строительства второй АЭС в Белоруссии
Стали известны возможные места для строительства второй АЭС в Белоруссии - 13.04.2025, ПРАЙМ
Стали известны возможные места для строительства второй АЭС в Белоруссии
Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии - допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T09:19+0300
2025-04-13T09:19+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии - допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики", - сообщил он. "Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области", - сказал Полищук.
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Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИД РФ, БелАЭС, СНГ, АЭС
Стали известны возможные места для строительства второй АЭС в Белоруссии
Полищук: вторую АЭС в Белоруссии могут построить в Островце или в Могилевской области
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии - допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики", - сообщил он.
"Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области", - сказал Полищук.
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