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Эксперт рассказал о риске укрепления рубля из-за криптовалюты - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о риске укрепления рубля из-за криптовалюты
Эксперт рассказал о риске укрепления рубля из-за криптовалюты - 13.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о риске укрепления рубля из-за криптовалюты
Возможные внешнеторговые расчеты российских компаний в криптовалюте могут быть фактором укрепления рубля в последние месяцы, поскольку твердые валюты и, в... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T02:05+0300
2025-04-13T02:05+0300
рынки
финансы
россия
москва
китай
рф
олег вьюгин
вшэ
мосбиржа
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Возможные внешнеторговые расчеты российских компаний в криптовалюте могут быть фактором укрепления рубля в последние месяцы, поскольку твердые валюты и, в частности, доллар в этом случае не нужен и спрос на него невысок, сказал профессор ВШЭ Олег Вьюгин в ходе выступления на конференции по инвестициям и трейдингу в России Profit Conf 4.0. "Надо учитывать … факторы расчетов. Например, есть такая информация, что в расчетах … с Китаем Россия использует криптовалюту. То есть это означает, что спроса на доллары нет. То есть не нужен доллар для того, чтобы проводить эти расчеты, … поскольку расчет очень сложно проходит, ну и таким образом вроде бы и зачем этот доллар. И спроса на юань, кстати, нет, с точки зрения ликвидности сейчас все нормально (с юанем – ред.)", - сказал он. "Вот этот фактор использования альтернативных форм расчетов, он может снижать спрос на твердые валюты, и возможно, что этот фактор тоже работает. Ну это такое предположение", - добавил Вьюгин. Курс юаня на Мосбирже стабильно снижается уже несколько месяцев подряд и от уровня закрытия ноября прошлого года (14,5 рубля) упал уже на 22,4%, до 11,25 рубля. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, c 29 ноября 2024 года упал от 109,58 до 84 рублей, или на 23,3%.
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рынки, финансы, россия, москва, китай, рф, олег вьюгин, вшэ, мосбиржа
Рынки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, РФ, Олег Вьюгин, ВШЭ, Мосбиржа
02:05 13.04.2025
 
Эксперт рассказал о риске укрепления рубля из-за криптовалюты

Профессор Вьюгин: расчеты в криптовалюте могут быть фактором укрепления рубля

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Возможные внешнеторговые расчеты российских компаний в криптовалюте могут быть фактором укрепления рубля в последние месяцы, поскольку твердые валюты и, в частности, доллар в этом случае не нужен и спрос на него невысок, сказал профессор ВШЭ Олег Вьюгин в ходе выступления на конференции по инвестициям и трейдингу в России Profit Conf 4.0.
"Надо учитывать … факторы расчетов. Например, есть такая информация, что в расчетах … с Китаем Россия использует криптовалюту. То есть это означает, что спроса на доллары нет. То есть не нужен доллар для того, чтобы проводить эти расчеты, … поскольку расчет очень сложно проходит, ну и таким образом вроде бы и зачем этот доллар. И спроса на юань, кстати, нет, с точки зрения ликвидности сейчас все нормально (с юанем – ред.)", - сказал он.
"Вот этот фактор использования альтернативных форм расчетов, он может снижать спрос на твердые валюты, и возможно, что этот фактор тоже работает. Ну это такое предположение", - добавил Вьюгин.
Курс юаня на Мосбирже стабильно снижается уже несколько месяцев подряд и от уровня закрытия ноября прошлого года (14,5 рубля) упал уже на 22,4%, до 11,25 рубля. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, c 29 ноября 2024 года упал от 109,58 до 84 рублей, или на 23,3%.
 
РынкиФинансыРОССИЯМОСКВАКИТАЙРФОлег ВьюгинВШЭМосбиржа
 
 
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