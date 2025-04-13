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В "ВТБ Лизинге" рассказали об интересе к Lada Iskra - 13.04.2025, ПРАЙМ
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В "ВТБ Лизинге" рассказали об интересе к Lada Iskra
В "ВТБ Лизинге" рассказали об интересе к Lada Iskra - 13.04.2025, ПРАЙМ
В "ВТБ Лизинге" рассказали об интересе к Lada Iskra
Новинка "АвтоВАЗа" Lada Iskra заинтересует компании в России, использующие лизинг для обновления автопарков за счет конкурентоспособной цены и низких... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:23+0300
2025-04-13T11:23+0300
бизнес
россия
финансы
москва
максим соколов
автоваз
втб
минпромторг
lada iskra
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Новинка "АвтоВАЗа" Lada Iskra заинтересует компании в России, использующие лизинг для обновления автопарков за счет конкурентоспособной цены и низких эксплуатационных расходов, заявил РИА Новости генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "В "ВТБ Лизинг" в 2024 году выдачи автомобилей Lada выросли на 16% год к году по сравнению с 2023 годом. За этот же период в компании более чем в два раза увеличилось количество машин марки, выданных в лизинг с применением субсидии государства... Мы полагаем, что за счет конкурентоспособной цены, заявленной топливной эффективности и низких эксплуатационных расходов Lada Iskra привлечет внимание компаний, использующих лизинг для обновления автопарков", - отметил Мусатов. Он добавил, что интерес к автомобилю может повысить включение Iskra в программу Минпромторга России, субсидирующую покупку нового отечественного автотранспорта в лизинг. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В начале марта президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов объявил о старте промышленного производства модели с 19 апреля этого года. Также в марте производитель заявлял, что автомобиль в базовой версии получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra получит 1,6-литровые двигатели Lada, которые будут устанавливаться в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
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бизнес, россия, финансы, москва, максим соколов, автоваз, втб, минпромторг, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Максим Соколов, АвтоВАЗ, ВТБ, Минпромторг, Lada Iskra
11:23 13.04.2025
 
В "ВТБ Лизинге" рассказали об интересе к Lada Iskra

Гендиректор "ВТБ Лизинг": Lada Iskra заинтересует компании, использующие лизинг

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Новинка "АвтоВАЗа" Lada Iskra заинтересует компании в России, использующие лизинг для обновления автопарков за счет конкурентоспособной цены и низких эксплуатационных расходов, заявил РИА Новости генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
"В "ВТБ Лизинг" в 2024 году выдачи автомобилей Lada выросли на 16% год к году по сравнению с 2023 годом. За этот же период в компании более чем в два раза увеличилось количество машин марки, выданных в лизинг с применением субсидии государства... Мы полагаем, что за счет конкурентоспособной цены, заявленной топливной эффективности и низких эксплуатационных расходов Lada Iskra привлечет внимание компаний, использующих лизинг для обновления автопарков", - отметил Мусатов.
Он добавил, что интерес к автомобилю может повысить включение Iskra в программу Минпромторга России, субсидирующую покупку нового отечественного автотранспорта в лизинг.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В начале марта президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов объявил о старте промышленного производства модели с 19 апреля этого года.
Также в марте производитель заявлял, что автомобиль в базовой версии получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra получит 1,6-литровые двигатели Lada, которые будут устанавливаться в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
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БизнесРОССИЯФинансыМОСКВАМаксим СоколовАвтоВАЗВТБМинпромторгLada Iskra
 
 
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