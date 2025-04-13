https://1prime.ru/20250413/pushilin-856638830.html

Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР - 13.04.2025, ПРАЙМ

Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись широким фронтом на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T19:45+0300

2025-04-13T19:45+0300

2025-04-13T19:45+0300

спецоперация на украине

денис пушилин

вс рф

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись широким фронтом на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление - мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки", - сказал Пушилин, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250412/vsu-856629164.html

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денис пушилин, вс рф