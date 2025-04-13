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Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР - 13.04.2025, ПРАЙМ
Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись широким фронтом на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T19:45+0300
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спецоперация на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись широким фронтом на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление - мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки", - сказал Пушилин, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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денис пушилин, вс рф
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, ВС РФ
19:45 13.04.2025
 
Пушилин сообщил о продвижении ВС России в ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВС России продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись широким фронтом на константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление - мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки", - сказал Пушилин, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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Спецоперация на УкраинеДенис ПушилинВС РФ
 
 
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