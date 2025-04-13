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В России введут новые штрафы за нарушение ПДД - 13.04.2025, ПРАЙМ
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В России введут новые штрафы за нарушение ПДД
В России введут новые штрафы за нарушение ПДД - 13.04.2025, ПРАЙМ
В России введут новые штрафы за нарушение ПДД
С 1 мая 2025 года В России начнут действовать обновлённые штрафы за нарушение ПДД, а также будут введены новые правила фиксации нарушений с помощью камер,... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T10:10+0300
2025-04-13T10:10+0300
россия
авто
штрафы
штрафы гибдд
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. С 1 мая 2025 года В России начнут действовать обновлённые штрафы за нарушение ПДД, а также будут введены новые правила фиксации нарушений с помощью камер, сообщает портал MiraNews.Согласно данным портала, за проезд на красный свет придётся заплатить 2500 рублей вместо 1000. Выезд на встречную полосу обойдётся в 7000 рублей и может повлечь лишение прав до полугода. За остановку на пешеходном переходе будет предусмотрен штраф в 3000 рублей.Кроме того, с мая начнёт действовать автоматическая система фиксации таких нарушений. Камеры будут отслеживать проезд на запрещающий сигнал, движение по встречке и остановку на "зебре" с целью повышения безопасности на дорогах и дисциплины водителей, пишет MiraNews.Также запускается тестовая система проверки наличия ОСАГО. Пока она действует в отдельных регионах, и нарушителям будут приходить предупреждения через "Госуслуги". При повторной езде без страховки штраф составит от 3000 до 5000 рублей, первое нарушение остаётся на уровне 800 рублей.Портал также напоминает, что с января 2025 года вступили в силу изменения в КоАП, в результате которых повысились штрафы за наиболее частые нарушения. Это первое серьёзное обновление тарифов за более чем десять лет. В среднем суммы увеличились на 50%.Так, по данным MiraNews, при первом проезде на красный штраф составит 1500 рублей, при повторном — 7500 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей, от 40 до 60 — до 2250 рублей, от 60 до 80 — до 3750 рублей. Более 80 км/ч — 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев.Разговор по телефону за рулём теперь карается штрафом в 5000 рублей вместо прежних 1500. За вождение в нетрезвом виде штраф увеличился с 30000 до 45000 рублей, но сроки лишения прав остались без изменений. За непристёгнутый ремень — 1500 рублей.Портал сообщает, что изменилась и система скидок: теперь она составляет 25% (против прежних 50%), но действует в течение 30 дней со дня постановления, а не 20.Помимо этого MiraNews отмечает точность современных камер: они способны фиксировать скорость, номер автомобиля, выезд за разметку и даже использование водителем телефона. Эти системы работают круглосуточно и исключают влияние человеческого фактора.
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россия, авто, штрафы, штрафы гибдд
РОССИЯ, Авто, штрафы, штрафы ГИБДД
10:10 13.04.2025
 
В России введут новые штрафы за нарушение ПДД

MiraNews: с 1 мая вступят в силу новые штрафы за нарушение ПДД

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. С 1 мая 2025 года В России начнут действовать обновлённые штрафы за нарушение ПДД, а также будут введены новые правила фиксации нарушений с помощью камер, сообщает портал MiraNews.
Согласно данным портала, за проезд на красный свет придётся заплатить 2500 рублей вместо 1000. Выезд на встречную полосу обойдётся в 7000 рублей и может повлечь лишение прав до полугода. За остановку на пешеходном переходе будет предусмотрен штраф в 3000 рублей.
Кроме того, с мая начнёт действовать автоматическая система фиксации таких нарушений. Камеры будут отслеживать проезд на запрещающий сигнал, движение по встречке и остановку на "зебре" с целью повышения безопасности на дорогах и дисциплины водителей, пишет MiraNews.
Также запускается тестовая система проверки наличия ОСАГО. Пока она действует в отдельных регионах, и нарушителям будут приходить предупреждения через "Госуслуги". При повторной езде без страховки штраф составит от 3000 до 5000 рублей, первое нарушение остаётся на уровне 800 рублей.
Портал также напоминает, что с января 2025 года вступили в силу изменения в КоАП, в результате которых повысились штрафы за наиболее частые нарушения. Это первое серьёзное обновление тарифов за более чем десять лет. В среднем суммы увеличились на 50%.
Так, по данным MiraNews, при первом проезде на красный штраф составит 1500 рублей, при повторном — 7500 или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей, от 40 до 60 — до 2250 рублей, от 60 до 80 — до 3750 рублей. Более 80 км/ч — 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев.
Разговор по телефону за рулём теперь карается штрафом в 5000 рублей вместо прежних 1500. За вождение в нетрезвом виде штраф увеличился с 30000 до 45000 рублей, но сроки лишения прав остались без изменений. За непристёгнутый ремень — 1500 рублей.
Портал сообщает, что изменилась и система скидок: теперь она составляет 25% (против прежних 50%), но действует в течение 30 дней со дня постановления, а не 20.
Помимо этого MiraNews отмечает точность современных камер: они способны фиксировать скорость, номер автомобиля, выезд за разметку и даже использование водителем телефона. Эти системы работают круглосуточно и исключают влияние человеческого фактора.
%Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
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