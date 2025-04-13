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Симоньян прокомментировала договоренности России и США
Симоньян прокомментировала договоренности России и США - 13.04.2025, ПРАЙМ
Симоньян прокомментировала договоренности России и США
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T01:38+0300
2025-04-13T01:38+0300
2025-04-13T01:38+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез говорить о том, что у РФ есть договоренности с США, отметив, что единственными союзниками России являются армия, флот и Telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Мне кажется, любой человек, наблюдающий за геополитической реальностью последние хотя бы 30 лет, не может всерьез говорить о том, что мы с кем-то о чем-то договариваемся, или есть какие-то договоренности. Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать", комментируя договоренности России и США.
Она также подчеркнула, что любые договоренности и подписанные договоры в современном мире - это просто "декоративный атрибут".
"А как вообще можно в этой системе всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые 4 года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно", - добавила Симоньян.
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Общество , РОССИЯ, РФ, США, МОСКВА, Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, RT, Совбез
Симоньян прокомментировала договоренности России и США
Симоньян: нельзя всерьез говорить о том, что у России есть договоренности с США
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез говорить о том, что у РФ есть договоренности с США, отметив, что единственными союзниками России являются армия, флот и Telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Мне кажется, любой человек, наблюдающий за геополитической реальностью последние хотя бы 30 лет, не может всерьез говорить о том, что мы с кем-то о чем-то договариваемся, или есть какие-то договоренности. Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать", комментируя договоренности России и США.
Она также подчеркнула, что любые договоренности и подписанные договоры в современном мире - это просто "декоративный атрибут".
"А как вообще можно в этой системе всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые 4 года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно", - добавила Симоньян.