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Симоньян прокомментировала договоренности России и США

Симоньян прокомментировала договоренности России и США - 13.04.2025, ПРАЙМ

Симоньян прокомментировала договоренности России и США

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T01:38+0300

2025-04-13T01:38+0300

2025-04-13T01:38+0300

общество

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совбез

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез говорить о том, что у РФ есть договоренности с США, отметив, что единственными союзниками России являются армия, флот и Telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Мне кажется, любой человек, наблюдающий за геополитической реальностью последние хотя бы 30 лет, не может всерьез говорить о том, что мы с кем-то о чем-то договариваемся, или есть какие-то договоренности. Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать", комментируя договоренности России и США. Она также подчеркнула, что любые договоренности и подписанные договоры в современном мире - это просто "декоративный атрибут". "А как вообще можно в этой системе всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые 4 года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно", - добавила Симоньян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий медведев, rt, совбез