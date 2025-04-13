https://1prime.ru/20250413/subaru-856636036.html

В России возобновили продажи новых Subaru Forester

В России возобновили продажи новых Subaru Forester - 13.04.2025, ПРАЙМ

В России возобновили продажи новых Subaru Forester

Знаменитый кроссовер Subaru Forester теперь поставляется в Россию исключительно через параллельный импорт. Как выяснил портал "Автоновости дня", автомобили... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T15:02+0300

2025-04-13T15:02+0300

2025-04-13T15:02+0300

subaru

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продажа автомобилей

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Знаменитый кроссовер Subaru Forester теперь поставляется в Россию исключительно через параллельный импорт. Как выяснил портал "Автоновости дня", автомобили доступны как в наличии, так и под заказ, а минимальные цены на популярных площадках начинаются от 2,65 миллиона рублей.Как отметил портал, за минимальную сумму компания из Владивостока предлагает Forester в версии STI Sport Black Interior Selection с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 177 л.с., вариатором и системой полного привода. Однако в данном случае речь идет о праворульной версии с упрощенной комплектацией, без полноценной мультимедийной системы.Похожий вариант с таким же уровнем оснащения новосибирская фирма готова доставить за 2,89 миллиона рублей, а в Приморье за более "богатую" версию просят уже 3 миллиона рублей, пишет "Автоновости дня".За Forester с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. и полноценной мультимедиа-системой в Новосибирске просят от 3,4 миллиона до 3,7 миллиона рублей. Согласно данным портала, один из таких автомобилей есть и в Москве, где его стоимость составляет 4 миллиона рублей.Кроме того, кроссоверы Subaru Forester доступны из наличия в ряде российских городов, включая Пермь, Екатеринбург, Воронеж, Хабаровск, Иркутск, Нижний Новгород, Киров, Ростов-на-Дону, Уфу и Кемерово. Однако в этих регионах цены, как правило, выше.Помимо этого, портал напомнил, что Subaru Forester входит в десятку самых надежных автомобилей по версии американского издания Consumer Reports. В этом рейтинге модель заняла шестое место, уступив внедорожнику Toyota 4Runner, гибридной и бензиновой версиям Toyota Camry, а также кроссоверам Toyota RAV4 Prime и BMW X5.

https://1prime.ru/20250413/shtrafy-856632876.html

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subaru, авто, бизнес, продажа автомобилей