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"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua". | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T22:17+0300
2025-04-13T22:17+0300
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua".Военный отметил, что среди новобранцев есть те, кто самовольно покидает свои позиции, а также те, кто не соответствует требованиям и предоставляет соответствующие справки."У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" - возмутился он.В декабре 2023 года украинский аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается сбором официальной информации, сообщил о значительном увеличении числа уголовных дел по статье "дезертирство" - в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Это привело к ограничению выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая также вступил в силу закон об усилении мобилизации.
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украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
Командир ВСУ пожаловался на качество присылаемых на фронт новобранцев
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua".
Военный отметил, что среди новобранцев есть те, кто самовольно покидает свои позиции, а также те, кто не соответствует требованиям и предоставляет соответствующие справки.
"У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" - возмутился он.
В декабре 2023 года украинский аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается сбором официальной информации, сообщил о значительном увеличении числа уголовных дел по статье "дезертирство" - в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Это привело к ограничению выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая также вступил в силу закон об усилении мобилизации.
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