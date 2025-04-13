Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта - 13.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250413/vsu-856639846.html
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua". | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T22:17+0300
2025-04-13T22:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua".Военный отметил, что среди новобранцев есть те, кто самовольно покидает свои позиции, а также те, кто не соответствует требованиям и предоставляет соответствующие справки."У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" - возмутился он.В декабре 2023 года украинский аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается сбором официальной информации, сообщил о значительном увеличении числа уголовных дел по статье "дезертирство" - в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Это привело к ограничению выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая также вступил в силу закон об усилении мобилизации.
https://1prime.ru/20250412/vsu-856629164.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
22:17 13.04.2025
 
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта

Командир ВСУ пожаловался на качество присылаемых на фронт новобранцев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир Вооруженных сил Украины высказал критику по поводу низкого качества пополнения, поступающего на фронт. Его заявления опубликовало "Страна.ua".
Военный отметил, что среди новобранцев есть те, кто самовольно покидает свои позиции, а также те, кто не соответствует требованиям и предоставляет соответствующие справки.
"У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" - возмутился он.
В декабре 2023 года украинский аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается сбором официальной информации, сообщил о значительном увеличении числа уголовных дел по статье "дезертирство" - в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Это привело к ограничению выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая также вступил в силу закон об усилении мобилизации.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западных GPS-снарядов
Вчера, 22:33
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала