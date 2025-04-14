https://1prime.ru/20250414/avto-856661335.html

Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук

Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук - 14.04.2025, ПРАЙМ

Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук

Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:19+0300

2025-04-14T14:19+0300

2025-04-14T14:19+0300

авто

продажа автомобилей

россия

бизнес

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в нашей стране было реализовано 1 302 автомобиля Xcite. Это составляет 0,5% от всего объема рынка новых легковых машин в РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что 85% продаж бренда пришлось на модель кроссовера X-Cross 7 (1 113 штук), а оставшиеся 189 автомобилей, или 15%, - на модель X-Cross 8. Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. О начале продаж в РФ первой модели бренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 - производитель сообщил в конце мая 2024 года.

https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html

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авто, продажа автомобилей, россия, бизнес