Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250414/avto-856661335.html
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук - 14.04.2025, ПРАЙМ
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук
Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:19+0300
2025-04-14T14:19+0300
авто
продажа автомобилей
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846249718_0:31:1108:654_1920x0_80_0_0_109a6315101a6937f6fdab8d3db643d1.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в нашей стране было реализовано 1 302 автомобиля Xcite. Это составляет 0,5% от всего объема рынка новых легковых машин в РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что 85% продаж бренда пришлось на модель кроссовера X-Cross 7 (1 113 штук), а оставшиеся 189 автомобилей, или 15%, - на модель X-Cross 8. Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. О начале продаж в РФ первой модели бренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 - производитель сообщил в конце мая 2024 года.
https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846249718_118:0:990:654_1920x0_80_0_0_647ff8e4477f4893b907bcc868529fbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, продажа автомобилей, россия, бизнес
Авто, продажа автомобилей, РОССИЯ, Бизнес
14:19 14.04.2025
 
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук

"Автостат": продажи новых авто Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross
Новые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в нашей стране было реализовано 1 302 автомобиля Xcite. Это составляет 0,5% от всего объема рынка новых легковых машин в РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 85% продаж бренда пришлось на модель кроссовера X-Cross 7 (1 113 штук), а оставшиеся 189 автомобилей, или 15%, - на модель X-Cross 8.
Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. О начале продаж в РФ первой модели бренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 - производитель сообщил в конце мая 2024 года.
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
11:56
 
Автопродажа автомобилейРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала