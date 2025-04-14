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Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук - 14.04.2025, ПРАЙМ
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук
Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:19+0300
2025-04-14T14:19+0300
2025-04-14T14:19+0300
авто
продажа автомобилей
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в нашей стране было реализовано 1 302 автомобиля Xcite. Это составляет 0,5% от всего объема рынка новых легковых машин в РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что 85% продаж бренда пришлось на модель кроссовера X-Cross 7 (1 113 штук), а оставшиеся 189 автомобилей, или 15%, - на модель X-Cross 8. Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. О начале продаж в РФ первой модели бренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 - производитель сообщил в конце мая 2024 года.
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авто, продажа автомобилей, россия, бизнес
Авто, продажа автомобилей, РОССИЯ, Бизнес
Продажи в РФ новых авто Xcite в I квартале составили 1,3 тысячи штук
"Автостат": продажи новых авто Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда Xcite в первом квартале 2025 года составили 1,3 тысячи штук, или 0,5% от всего объема рынка новых легковушек в РФ, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в нашей стране было реализовано 1 302 автомобиля Xcite. Это составляет 0,5% от всего объема рынка новых легковых машин в РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 85% продаж бренда пришлось на модель кроссовера X-Cross 7 (1 113 штук), а оставшиеся 189 автомобилей, или 15%, - на модель X-Cross 8.
Кроссоверы Xcite собираются на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Официальным дистрибьютором автомобилей является дилерская сеть Lada. О начале продаж в РФ первой модели бренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 - производитель сообщил в конце мая 2024 года.
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