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"АвтоВАЗ" установил роботизированные сварочные комплексы для Lada Iskra

"АвтоВАЗ" установил роботизированные сварочные комплексы для Lada Iskra - 14.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" установил роботизированные сварочные комплексы для Lada Iskra

"АвтоВАЗ" в рамках работ по повышению уровня роботизации производства установил новые сварочные комплексы в цехе сварки автомобилей Lada Iskra, сообщила... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:36+0300

2025-04-14T14:36+0300

2025-04-14T14:36+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в рамках работ по повышению уровня роботизации производства установил новые сварочные комплексы в цехе сварки автомобилей Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "АвтоВАЗ"... продолжает планомерно повышать уровень роботизации производства. В частности, новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который на сегодняшний день готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены", - говорится в сообщении. Уточняется, что площадь цеха составляет более 40 тысяч квадратных метров, а его производительность достигает 30 кузовов в час. Там установлено 17 автоматических линий и 112 роботов и трудится более 700 рабочих и инженеров. "Всего на "АвтоВАЗе" задействовано более 1,3 тысячи роботов – это наибольшее количество среди всех российских автозаводов. Роботы обеспечивают неизменно высокий уровень качества и производительности в цехах сварки и окраски кузовов, в прессовом производстве, на линиях сборки двигателей и на главном конвейере. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов Lada Granta превышает 85%", - добавили в пресс-службе. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В начале марта президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов объявил о старте промышленного производства модели с 19 апреля этого года.

https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html

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бизнес, максим соколов, автоваз, авто