Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/birzha-856663032.html
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг - 14.04.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг
"СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:53+0300
2025-04-14T14:53+0300
экономика
спб биржа
рынки
акции
торги
ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_0:309:6001:3684_1920x0_80_0_0_c3f0aa10acb1c1bb257b4f28358778ee.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 18 апреля 2025 года добавит на торги 31 российскую ценную бумагу, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию Режима основных торгов, 14 из них — также в вечернюю дополнительную торговую сессию. Всего на торгах в будние дни будут доступны 218 российских ценных бумаг", - рассказала биржа. Среди ценных бумаг добавленных к основной торговой сессии - акции "Акрона", "Инарктики", "Башнефти", банка "Санкт-Петербург", "Аренадаты", "Диасофта", Дальневосточного морского пароходства, "Камаза", "Лензолота", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Распадской", "Ренессанс страхования", "Эс Эф Ай", "Светофора", Трубной металлургической компании, Южно-Уральского никелевого комбината, ОВК, "ВСМПО-Ависмы", "Займера". "СПБ биржа" также увеличит список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную сессию, на восемь акций. Инвесторы получат возможность заключать сделки с акциями компаний "Евротранс" (EUTR), ЛСР (LSRG), МТС-банк, "Промомед", "Русагро", "Русснефть", "Газпром нефть", "Всеинструменты.ру", - также отметила биржа.
https://1prime.ru/20250414/yuan-856653979.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_338:0:5661:3992_1920x0_80_0_0_7f5dddc2b7bf6748f343462181e59c64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
спб биржа, рынки, акции, торги, ценные бумаги
Экономика, СПБ биржа, Рынки, Акции, Торги, ценные бумаги
14:53 14.04.2025
 
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг

"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг, добавив 31 акцию

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" с 18 апреля 2025 года добавит на торги 31 российскую ценную бумагу, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию Режима основных торгов, 14 из них — также в вечернюю дополнительную торговую сессию. Всего на торгах в будние дни будут доступны 218 российских ценных бумаг", - рассказала биржа.
Среди ценных бумаг добавленных к основной торговой сессии - акции "Акрона", "Инарктики", "Башнефти", банка "Санкт-Петербург", "Аренадаты", "Диасофта", Дальневосточного морского пароходства, "Камаза", "Лензолота", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Распадской", "Ренессанс страхования", "Эс Эф Ай", "Светофора", Трубной металлургической компании, Южно-Уральского никелевого комбината, ОВК, "ВСМПО-Ависмы", "Займера".
"СПБ биржа" также увеличит список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную сессию, на восемь акций. Инвесторы получат возможность заключать сделки с акциями компаний "Евротранс" (EUTR), ЛСР (LSRG), МТС-банк, "Промомед", "Русагро", "Русснефть", "Газпром нефть", "Всеинструменты.ру", - также отметила биржа.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается
11:25
 
ЭкономикаСПБ биржаРынкиАкцииТоргиценные бумаги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала