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"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг

"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг - 14.04.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг

"СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:53+0300

2025-04-14T14:53+0300

2025-04-14T14:53+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 18 апреля 2025 года добавит на торги 31 российскую ценную бумагу, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию Режима основных торгов, 14 из них — также в вечернюю дополнительную торговую сессию. Всего на торгах в будние дни будут доступны 218 российских ценных бумаг", - рассказала биржа. Среди ценных бумаг добавленных к основной торговой сессии - акции "Акрона", "Инарктики", "Башнефти", банка "Санкт-Петербург", "Аренадаты", "Диасофта", Дальневосточного морского пароходства, "Камаза", "Лензолота", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Распадской", "Ренессанс страхования", "Эс Эф Ай", "Светофора", Трубной металлургической компании, Южно-Уральского никелевого комбината, ОВК, "ВСМПО-Ависмы", "Займера". "СПБ биржа" также увеличит список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную сессию, на восемь акций. Инвесторы получат возможность заключать сделки с акциями компаний "Евротранс" (EUTR), ЛСР (LSRG), МТС-банк, "Промомед", "Русагро", "Русснефть", "Газпром нефть", "Всеинструменты.ру", - также отметила биржа.

https://1prime.ru/20250414/yuan-856653979.html

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спб биржа, рынки, акции, торги, ценные бумаги