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"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг - 14.04.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг
"СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:53+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 18 апреля 2025 года добавит на торги 31 российскую ценную бумагу, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию Режима основных торгов, 14 из них — также в вечернюю дополнительную торговую сессию. Всего на торгах в будние дни будут доступны 218 российских ценных бумаг", - рассказала биржа. Среди ценных бумаг добавленных к основной торговой сессии - акции "Акрона", "Инарктики", "Башнефти", банка "Санкт-Петербург", "Аренадаты", "Диасофта", Дальневосточного морского пароходства, "Камаза", "Лензолота", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Распадской", "Ренессанс страхования", "Эс Эф Ай", "Светофора", Трубной металлургической компании, Южно-Уральского никелевого комбината, ОВК, "ВСМПО-Ависмы", "Займера". "СПБ биржа" также увеличит список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную сессию, на восемь акций. Инвесторы получат возможность заключать сделки с акциями компаний "Евротранс" (EUTR), ЛСР (LSRG), МТС-банк, "Промомед", "Русагро", "Русснефть", "Газпром нефть", "Всеинструменты.ру", - также отметила биржа.
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спб биржа, рынки, акции, торги, ценные бумаги
Экономика, СПБ биржа, Рынки, Акции, Торги, ценные бумаги
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг, добавив 31 акцию
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" расширит список ценных бумаг, доступных инвесторам в основную торговую сессию, на 31 акцию, до 218, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" с 18 апреля 2025 года добавит на торги 31 российскую ценную бумагу, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию Режима основных торгов, 14 из них — также в вечернюю дополнительную торговую сессию. Всего на торгах в будние дни будут доступны 218 российских ценных бумаг", - рассказала биржа.
Среди ценных бумаг добавленных к основной торговой сессии - акции "Акрона", "Инарктики", "Башнефти", банка "Санкт-Петербург", "Аренадаты", "Диасофта", Дальневосточного морского пароходства, "Камаза", "Лензолота", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Распадской", "Ренессанс страхования", "Эс Эф Ай", "Светофора", Трубной металлургической компании, Южно-Уральского никелевого комбината, ОВК, "ВСМПО-Ависмы", "Займера".
"СПБ биржа" также увеличит список ценных бумаг, доступных в вечернюю дополнительную сессию, на восемь акций. Инвесторы получат возможность заключать сделки с акциями компаний "Евротранс" (EUTR), ЛСР (LSRG), МТС-банк, "Промомед", "Русагро", "Русснефть", "Газпром нефть", "Всеинструменты.ру", - также отметила биржа.
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается