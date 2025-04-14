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СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей

СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей

Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T20:11+0300

2025-04-14T20:11+0300

2025-04-14T20:11+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, изначально публикация дорожной карты была запланирована ранее в этом году, но была отложена. Документ, как ожидается, будет представлен 6 мая.Источники сообщают, что план будет посвящен вариантам сокращения импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссия может рекомендовать использование торговых инструментов, таких как квоты или пошлины. За дорожной картой, по словам источников, позднее последует разработка соответствующего законопроекта.При этом Bloomberg отмечает, что некоторые трейдеры допускают возможность "возвращения" части российского газа в Европу в случае достижения устойчивого перемирия в украинском конфликте в рамках мирных переговоров.В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщала о работе над дорожной картой по полному отказу ЕС от российских ископаемых энергоресурсов, которую планировалось представить в первые 100 дней работы ЕК, начиная с 1 декабря 2024 года.В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявил, что Россия не отказывает Европе в поставках газа, и существуют различные маршруты его доставки. Москва также неоднократно подчеркивала, что Запад совершил ошибку, отказавшись от российских углеводородов, что привело к новой зависимости и приобретению российских нефти и газа через посредников по завышенным ценам.

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нефть, запад, европа, владимир путин, ес, ек, bloomberg