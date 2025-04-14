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Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин на цены на нефть

Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин на цены на нефть - 14.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила влияние "взаимных" пошлин на цены на нефть

Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, поэтому при длительном действии "взаимных" тарифов возможен курс доллара на... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T04:17+0300

2025-04-14T04:17+0300

2025-04-14T04:17+0300

экономика

рынки

нефть

китай

сша

москва

анастасия прикладова

дональд трамп

рэу им. г.в.плеханова

опек

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, поэтому при длительном действии "взаимных" тарифов возможен курс доллара на уровне 100 с лишним рублей, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Однако, ситуация с тарифами влияет на динамику цен на нефть. Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар", - рассказала Прикладова. "Я надеюсь, что этого не будет, но при длительном действии "взаимных" тарифов со стороны США и Китая вполне возможно", - добавила она. Эксперт отметила, что отчасти тарифы могут сдержать рост экономики Китая, из-за чего уменьшится потребность в энергоресурсах, и спрос на ту же нефть сократится, и, соответственно, упадут цены. Однако, нельзя забывать о роли ОПЕК+. "В мае ожидается снижение добычи. Поэтому это должно поддержать уровень цен на нефть", - отметила Прикладова. Но если не рассматривать сценарий с затягиванием тарифной войны, то курс рубля к концу года может составить примерно районе 85 рублей за доллар, обратила внимание эксперт. "Это в среднем, к концу года будет примерно так. Да, возможны, колебания в пределах 80-95 рублей за доллар, все-таки волатильность достаточно высокая, но где-то в районе 85 рублей, мне кажется, мы увидим", - заключила она. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынки, нефть, китай, сша, москва, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова, опек