https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856653701.html
Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн
Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн - 14.04.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн
Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:22+0300
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2025-04-14T11:22+0300
энергетика
нефть
россия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ. "Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.
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нефть, россия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ
Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн
Энергостратегия: добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ.
"Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.
Спрос на нефть в мире будет расти минимум до 2035 года