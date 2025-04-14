https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856653701.html

Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн

Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн - 14.04.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн

Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:22+0300

2025-04-14T11:22+0300

2025-04-14T11:22+0300

энергетика

нефть

россия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ. "Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.

https://1prime.ru/20250414/neft-856653550.html

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нефть, россия