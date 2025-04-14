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В Минэнерго оценили запасы основных энергоресурсов России

В Минэнерго оценили запасы основных энергоресурсов России - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили запасы основных энергоресурсов России

Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам и добыче нефти, газа, угля, урана, в том числе обеспеченность запасами нефти составляет более 65 лет при... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:23+0300

2025-04-14T14:23+0300

2025-04-14T14:24+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам и добыче нефти, газа, угля, урана, в том числе обеспеченность запасами нефти составляет более 65 лет при текущем уровне добычи, газом - 100 лет, углем - более 500 лет, говорится в Энергостратегии РФ на период до 2050 года. "Россия занимает лидирующие позиции в мире по запасам и добыче нефти, газа, угля, урана... Текущее состояние минерально-сырьевой базы энергетического сырья в Российской Федерации в нефтяной отрасли характеризуется запасами нефти категорий АВ1С1В2С2, составляющими 31,3 миллиарда тонн. Обеспеченность запасами сырья соответствует более 65 годам добычи при ее текущем уровне. Доля России в мировых запасах нефти составляет 15% (3-е место), а в мировой добыче - 10% (2-е место)", - сказано в документе. В газовой отрасли Россия - мировой лидер по запасам природного газа категорий АВ1С1В2С2 - 63,4 триллиона кубометров, на втором месте по добыче (16% мировой добычи). Обеспеченность страны запасами газа оценивается в 100 лет. "В угольной отрасли запасы угля Российской Федерации составляют 272,7 миллиарда тонн, что обеспечивает более 500 лет добычи. Доля нашей страны в мировых запасах составляет 6,9% (5-е место), в добыче - 5% (6-е место)", - указывается в стратегии. Российские запасы урана составляют 705 тысяч тонн. Доля России в мировых запасах урана составляет 8% (четвертое место), а в мировой добыче - 5% (шестое место). Как отмечается в документе, это обеспечивает стране стабильное функционирование ядерной энергетики.

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нефть, газ, москва, рф